Deputatul PSD de Satu Mare anunță două amendamente legislative menite să sprijine fermierii și să consolideze sectorul căpșunilor, domeniu în care județul Satu Mare deține un rol important la nivel național





Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, Mircea Govor, anunță inițiative legislative importante pentru sprijinirea producătorilor români de căpșuni, sector considerat esențial pentru economia rurală și pentru dezvoltarea agriculturii locale.

Propunerile au fost formulate în cadrul Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, în colaborare cu parlamentari PSD și cu reprezentanți ai UDMR, și vizează creșterea sprijinului financiar acordat fermierilor, precum și extinderea perioadei de finanțare.

Sprijin majorat pentru cultivatorii de căpșuni

Potrivit deputatului Mircea Govor, amendamentele depuse urmăresc adaptarea politicilor agricole la realitățile economice actuale, marcate de creșterea costurilor de producție și de presiunea inflaționistă asupra fermierilor.

„Astăzi, în cadrul Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, împreună cu colegii mei din PSD și de comun acord cu reprezentanții UDMR, am inițiat două amendamente importante menite să ofere un sprijin real producătorilor români de căpșuni”, a transmis parlamentarul sătmărean.

Printre măsurile propuse se numără majorarea sprijinului acordat cultivatorilor de căpșuni de la 10.000 lei/ha la 4.000 euro/ha, precum și extinderea perioadei de acordare a ajutorului de stat de la 3 la 5 ani.

Investiție în economia rurală și în fermele românești

Mircea Govor subliniază că sectorul căpșunilor are un rol important în economia rurală, contribuind la crearea de locuri de muncă, la susținerea comerțului local și la asigurarea veniturilor pentru numeroase familii din mediul rural.

În opinia sa, aceste măsuri vor sprijini dezvoltarea exploatațiilor agricole, vor crește competitivitatea producătorilor români și vor încuraja investițiile într-un domeniu cu potențial ridicat.

Satu Mare, lider național în producția de căpșuni

Județul Satu Mare este recunoscut drept unul dintre cei mai importanți producători de căpșuni din România, un argument suplimentar pentru susținerea acestui sector la nivel legislativ și financiar.

Reprezentanții PSD susțin că agricultura românească are nevoie de predictibilitate și politici publice adaptate realităților din teren, iar astfel de inițiative sunt menite să ofere stabilitate și sprijin concret fermierilor.

„PSD rămâne alături de fermierii români și continuă să promoveze soluții care sprijină producția autohtonă și dezvoltarea satului românesc”, a mai transmis Mircea Govor.