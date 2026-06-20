Neseriozitate marca FRF… niciun trofeu, diplomă sau medalie la finalul competiției pentru finaliști

Performanță remarcabilă pentru fotbalul sătmărean! Echipa de juniori U19 a formației Recolta Dorolt a câștigat pentru prima dată în istorie trofeul fazei regionale a campioanelor județene, după o victorie categorică în deplasare.

În finala regiunii de Nord-Vest, formația pregătită de Ciprian Hrițiu s-a impus cu un incredibil 8-2 în fața echipei Barcău Nușfalău, campioana județului Sălaj.

Pentru Recolta U19 a fost a treia participare la această fază a competiției. În 2024, sătmărenii au fost eliminați încă din primul tur, iar anul trecut au pierdut finala. De această dată însă, juniorii din Dorolț au reușit să meargă până la capăt, după un parcurs excelent.

Gazdele au ținut pasul în primele 20 de minute, dar Lucas Pop a deschis scorul în minutul 20, iar din acel moment partida a intrat sub controlul echipei sătmărene. Balogh Kevin a fost omul primei reprize, marcând de două ori, iar Recolta a intrat la cabine cu un avantaj confortabil, 4-1.

„În partea secundă, dominarea formației lui Ciprian Hrițiu a continuat. Balogh Kevin și-a continuat recitalul și a mai înscris de două ori, completând o evoluție de excepție. Gazdele au redus diferența la 2-6, însă finalul a aparținut tot sătmărenilor, care au mai punctat de două ori și au încheiat finala cu un succes clar, 8-2.

După fluierul final, jucătorii Recoltei au sărbătorit o victorie istorică. Totuși, bucuria a fost umbrită de faptul că Federația Română de Fotbal (FRF) nu a oferit nicio recunoaștere oficială campioanei regionale , nici măcar o diplomă sau un trofeu simbolic.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât această competiție este organizată de FRF de mai multe decenii, iar de doi ani seria nu mai are o fază națională după finalele regionale. Astfel, câștigătoarea finalei regionale este practic campioana competiției, o performanță care ar merita o recunoaștere pe măsura cheltuielilor la care cluburile sunt supuse.

Cluburile participante suportă costuri importante pentru deplasări și organizarea meciurilor, motiv pentru care o atenție mai mare din partea forului național ar fi binevenită.

Pentru Recolta Dorolț U19 rămâne însă o zi istorică: primul trofeu regional din istoria clubului.

U19 – CAMPIONATE JUDEȚENE, REGIUNEA NORD-VEST, FINALĂ

Barcău Nușfalău – Recolta Pusztadaróc 2-8 (1-4)

Marcatori: Lukács Zsolt 42’, Denis Modi 58’ / Lucas Pop 20’, 39’, Balogh Kevin 34’, 44’, 48’, 55’, Varga Zoltán 68’, Baraconi Balázs 90’

Recolta Dorolț: Avram Krisztián – Dario Timiș, Răzvan Vaida, Sztankovits Imre, Varga Zoltán, Antonio Romocea, Lucas Pop, Erdei Ábel, Darius Pop, Bogner Dániel, Balogh Kevin.

Au mai intrat: Loredan Romocea, Nagy Gheorghe, Labos Dávid, Üveges Kevin, Horváth Andrei, Baraconi Balázs, Székely Erik.

Antrenor principal: Ciprian Hrițiu