



Comunitatea din Hrip a trăit duminică, 21 iunie 2026, un moment de mare însemnătate spirituală, cu prilejul slujbei de sfințire a picturii și a lucrărilor realizate la biserica Parohiei Ortodoxe Române Hrip.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în prezența unui sobor de preoți și a numeroși credincioși veniți să participe la acest eveniment deosebit.

La slujbă a fost prezent și protopopul Gabriel Gorgan, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene. Printre oficialitățile participante s-au numărat vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și Roxana Petca, care au fost alături de comunitate la acest moment festiv.

Evenimentul a marcat finalizarea unor importante lucrări de înfrumusețare și amenajare a lăcașului de cult, oferind credincioșilor prilejul de a se reuni în rugăciune și de a celebra împreună acest nou capitol din viața parohiei.

Într-o atmosferă de solemnitate și bucurie duhovnicească, participanții au luat parte la Sfânta Liturghie și la ceremonia de sfințire, subliniind încă o dată rolul esențial al bisericii în viața spirituală și comunitară a satului Hrip.



