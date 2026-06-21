Slujbă de sfințire a picturii și a lucrărilor bisericii din Hrip, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul

Locale 21.06.2026 13:12
Slujbă de sfințire a picturii și a lucrărilor bisericii din Hrip, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul


Comunitatea din Hrip a trăit duminică, 21 iunie 2026, un moment de mare însemnătate spirituală, cu prilejul slujbei de sfințire a picturii și a lucrărilor realizate la biserica Parohiei Ortodoxe Române Hrip.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în prezența unui sobor de preoți și a numeroși credincioși veniți să participe la acest eveniment deosebit.

La slujbă a fost prezent și protopopul Gabriel Gorgan, alături de reprezentanți ai autorităților locale și județene. Printre oficialitățile participante s-au numărat vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și Roxana Petca, care au fost alături de comunitate la acest moment festiv.

Evenimentul a marcat finalizarea unor importante lucrări de înfrumusețare și amenajare a lăcașului de cult, oferind credincioșilor prilejul de a se reuni în rugăciune și de a celebra împreună acest nou capitol din viața parohiei.

Într-o atmosferă de solemnitate și bucurie duhovnicească, participanții au luat parte la Sfânta Liturghie și la ceremonia de sfințire, subliniind încă o dată rolul esențial al bisericii în viața spirituală și comunitară a satului Hrip.


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