Fast-food-uri, supermarketuri, piețe și unități de procesare au intrat în vizorul inspectorilor sanitar-veterinari. O unitate din municipiul Satu Mare a fost sancționată pentru nerespectarea normelor de siguranță alimentară.

Siguranța alimentelor rămâne una dintre principalele preocupări ale autorităților sanitar-veterinare. În perioada 12 – 19 iunie 2026, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat o amplă acțiune de verificare în întreg județul, vizând toate verigile importante din lanțul alimentar.

În total, au fost efectuate 93 de controale în unități de abatorizare, fabrici de procesare a cărnii și laptelui, supermarketuri, hipermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și unități de panificație.

Verificări stricte pentru protejarea consumatorilor

Inspectorii au urmărit respectarea legislației sanitar-veterinare și a normelor privind siguranța alimentelor, verificând inclusiv aplicarea sistemelor de autocontrol și a procedurilor HACCP în unitățile de producție și procesare.

Controalele au fost realizate atât în sectorul produselor de origine animală, cât și în cel al produselor non-animale, scopul principal fiind prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

Pe lângă activitatea de control, inspectorii au desfășurat și acțiuni de informare și consiliere a operatorilor economici, oferind recomandări pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate.

Amendă după descoperirea unor nereguli într-un fast-food

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 1.200 de lei unei unități de tip fast-food din municipiul Satu Mare.

Potrivit DSVSA, sancțiunea a fost dispusă pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare și de siguranță alimentară privind întreținerea spațiilor destinate depozitării și comercializării produselor alimentare.

Autoritățile precizează că măsurile punitive sunt aplicate doar în situațiile în care operatorii nu remediază deficiențele în termenul stabilit sau atunci când sunt identificate riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor oferite consumatorilor.

Toleranță redusă pentru abaterile care pun în pericol sănătatea publică

Reprezentanții DSVSA Satu Mare subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în special în contextul sezonului cald, când riscurile privind depozitarea și comercializarea alimentelor cresc considerabil.

Prin verificările permanente efectuate în unitățile alimentare, inspectorii urmăresc să prevină apariția unor probleme care pot afecta sănătatea consumatorilor și să asigure respectarea standardelor de calitate și siguranță impuse de legislația în vigoare.

Mesajul transmis de autorități este clar: produsele alimentare trebuie să ajungă pe mesele consumatorilor în condiții sigure, iar operatorii economici au obligația de a respecta cu strictețe normele care garantează sănătatea publică.