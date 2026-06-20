Frohlich, Campioana Ligii a IV-a seria B, și-a primit trofeul și medaliile

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare (AJF) a încheiat sezonul fotbalistic județean printr-un meci amical, dar și printr-un moment festiv dedicat campioanelor.

Sâmbătă, la prânz, localitatea Foieni a găzduit confruntarea dintre cele două câștigătoare de serii din Liga a IV-a. Echipa Fröhlich Foieni a primit vizita formației Voința Lazuri într-o partidă amicală.

Meciul s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-1, însă rezultatul a trecut în plan secund. La finalul întâlnirii, președintele AJF Satu Mare, Szilágyi Ștefan, le-a înmânat jucătorilor formației Fröhlich Foieni tofeul și medaliile de campioni.

Gazdele au pregătit și un moment special pentru a marca performanța echipei. Participanții s-au bucurat de preparate tradiționale: s-a pregătit strudli-ul specific zonei, iar la ceaun a fost gătit gulaș cu ciolan. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de bere și limonadă de casă.

La eveniment a fost prezent și fostl campion al României cu Steaua București Csík Tibi, acum directorul tehnic al Academiei de Fotbal Partium, care a contribuit la festivitatea de premiere.

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat fotbalului local, președintele AJF Satu Mare a oferit trofee reprezentanților administrației locale – primarul Brem László și viceprimarul Nagy Zoltán.

Fröhlich Foieni reușește astfel o nouă performanță importantă, cucerind pentru a doua oară în ultimii trei ani titlul de campioană a Ligii a IV-a.