AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni

Locale 20.06.2026 17:15
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni
AJF SATU MARE. Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat cu o sărbătoare la Foieni

9 imagini in galerie

Frohlich, Campioana Ligii a IV-a seria B, și-a primit trofeul și medaliile

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare (AJF) a încheiat sezonul fotbalistic județean printr-un meci amical, dar și printr-un moment festiv dedicat campioanelor.

Sâmbătă, la prânz, localitatea Foieni a găzduit confruntarea dintre cele două câștigătoare de serii din Liga a IV-a. Echipa Fröhlich Foieni a primit vizita formației Voința Lazuri într-o partidă amicală.

Meciul s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 3-1, însă rezultatul a trecut în plan secund. La finalul întâlnirii, președintele AJF Satu Mare, Szilágyi Ștefan, le-a înmânat jucătorilor formației Fröhlich Foieni tofeul și  medaliile de campioni.

Gazdele au pregătit și un moment special pentru a marca performanța echipei. Participanții s-au bucurat de preparate tradiționale: s-a pregătit strudli-ul  specific zonei, iar la ceaun a fost gătit gulaș cu ciolan. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de bere și limonadă de casă.

La eveniment a fost prezent și fostl campion al României cu Steaua București Csík Tibi, acum directorul tehnic al Academiei de Fotbal Partium, care a contribuit la festivitatea de premiere.

În semn de apreciere pentru sprijinul acordat fotbalului local, președintele AJF Satu Mare a oferit trofee reprezentanților administrației locale – primarul Brem László și viceprimarul Nagy Zoltán.

Fröhlich Foieni reușește astfel o nouă performanță importantă, cucerind pentru a doua oară în ultimii trei ani titlul de campioană a Ligii a IV-a.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda