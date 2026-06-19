Deputatul PSD de Satu Mare susține că la Socond s-ar fi construit un mecanism prin care persoane vulnerabile au fost transformate în masă electorală, iar proiectele europene pentru energie verde ar fi fost folosite în interes politic.

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a partidului, Mircea Govor, a lansat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, un nou atac dur la adresa conducerii PNL Satu Mare și a administrației din comuna Socond. După controversele privind programul „Masa Sănătoasă”, liderul social-democrat susține că a descoperit o nouă serie de nereguli care ar implica acordarea de ajutoare sociale și implementarea proiectelor cu panouri fotovoltaice finanțate din fonduri europene.

Potrivit lui Govor, în jurul unor lideri liberali s-ar fi format o adevărată rețea de influență prin care beneficiile sociale și programele europene ar fi fost utilizate pentru câștig electoral.

„O nouă schemă de fraudare a statului”

Mircea Govor a afirmat că dorește să atragă atenția asupra a ceea ce el numește „o nouă schemă de fraudare a statului român”, despre care susține că ar fi fost pusă în practică în comuna Socond.

Liderul PSD îi indică direct pe președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, și pe primarul comunei Socond, Nicolae Cornea, despre care afirmă că ar fi construit un mecanism prin care anumite persoane au fost înscrise pe liste de ajutor social pentru a deveni ulterior eligibile în programele europene dedicate consumatorilor vulnerabili.

„Cadoul promis locuitorilor din comuna Socond a fost reprezentat de vouchere pentru sisteme fotovoltaice și soluții de stocare a energiei, în valoare totală de până la 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar”, a declarat Mircea Govor.

Aproape jumătate din comună, beneficiară de ajutoare sociale

Una dintre cele mai grave acuzații formulate de deputatul PSD vizează numărul mare de persoane care beneficiază de sprijin social în Socond.

Potrivit acestuia, din aproximativ 3.000 de locuitori ai comunei, aproape 1.400 figurează ca beneficiari ai unor forme de ajutor social.

„Practic, aproape jumătate din comună beneficiază de astfel de ajutoare. Sunt persoane care lucrează în străinătate sau afișează mașini de zeci de mii de euro, dar care apar pe listele de sprijin social”, a susținut liderul PSD.

Govor estimează că numai plata acestor beneficii ar genera cheltuieli lunare de aproximativ 700.000 de lei, fondurile provenind din bugetul local și din instituțiile naționale de protecție socială.

Suspiciuni privind proiectele REPowerEU

Deputatul social-democrat și-a concentrat atenția și asupra programelor REPowerEU, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care oferă granturi pentru instalarea de panouri fotovoltaice și măsuri de eficiență energetică.

Potrivit acestuia, cele mai multe dosare din comunele Socond, Supur și Bogdand ar fi fost gestionate de două firme: Nora Energy SRL și Four V System SRL.

Mai mult, Mircea Govor susține că reprezentanții acestor companii, cum ar fi Vasile Bocian, consilier local PNL din Supur, ar fi apărut în fotografii publice alături de lideri locali ai PNL, inclusiv în cadrul unor întâlniri organizate în comuna Supur.

„Este greu de crezut că vorbim despre simple coincidențe atunci când majoritatea dosarelor ajung la aceleași firme, în condițiile în care există zeci de instalatori acreditați în județ”, a afirmat deputatul PSD.

Case părăsite și documente care nu ar corespunde realității

Mircea Govor a declarat că a pregătit inclusiv imagini care ar demonstra existența unor investiții realizate pe imobile abandonate, neterminate sau cu o valoare mai mică decât sistemele fotovoltaice montate.

În plus, acesta susține că o parte dintre dosare ar conține neconcordanțe între documentația depusă și situația din teren.

„Există sisteme supradimensionate sau subdimensionate, iar în multe cazuri ceea ce apare în acte nu corespunde cu realitatea din teren. Unele proiecte nu pot fi nici măcar recepționate”, a afirmat liderul PSD.

Solicitare de verificări și controale

În final, Mircea Govor a cerut intervenția Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și a instituțiilor abilitate să verifice legalitatea procedurilor de acordare a finanțărilor.

Deputatul PSD susține că doar un control amănunțit poate clarifica dacă toate condițiile de eligibilitate au fost respectate și dacă fondurile europene au fost utilizate conform destinației pentru care au fost acordate.

Până la un eventual punct de vedere oficial al celor vizați de acuzații, declarațiile lui Mircea Govor deschid un nou front al confruntării politice dintre PSD și PNL în județul Satu Mare, una care se anunță tot mai tensionată pe măsură ce apar noi acuzații și solicitări de verificare.