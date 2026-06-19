Șoferii au de acum un nou punct de oprire pe una dintre cele mai circulate rute din zonă. Investiția aduce servicii moderne, locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea unei zone care, până nu demult, era lăsată în paragină.

O nouă investiție importantă a fost inaugurată în municipiul Satu Mare. Este vorba despre benzinăria amplasată în apropierea Aeroportului Satu Mare, la jumătatea distanței dintre Aeroclub și sensul giratoriu care asigură accesul către Șoseaua de Centură a municipiului.

Proiectul reprezintă un nou pas în dezvoltarea grupului de firme coordonat de antreprenorul Gabriel Gerțan, un nume cunoscut în domeniul construcțiilor de drumuri și infrastructură.

Investiție realizată de un grup de firme cu experiență

Noua benzinărie funcționează sub licența RO Concept OSCAR și este administrată de Drumart SRL, în timp ce în aceeași locație a fost amenajat și un nou punct de lucru al companiei G&S Proiect SRL.

Ambele societăți fac parte dintr-un grup de firme cu activitate principală în domeniul construcțiilor de drumuri, un sector în care profesionalismul, seriozitatea și investițiile constante au contribuit la dezvoltarea afacerii de-a lungul anilor.

„Am făcut pași mici, dar sănătoși”, este filosofia care a stat la baza creșterii grupului de firme, care numără în prezent aproximativ 50 de angajați.

Facilități moderne pentru șoferi

Noua benzinărie nu este doar un punct de alimentare cu carburant, ci un spațiu gândit pentru confortul celor aflați în tranzit.

În incintă funcționează un shop bine aprovizionat, unde clienții pot găsi o gamă variată de produse, iar pentru șoferii de camion care aleg să alimenteze aici a fost amenajată o facilitate mai rar întâlnită: un duș gratuit, oferit ca serviciu suplimentar pentru cei care petrec multe ore pe drum.

Prin aceste facilități, investiția își propune să răspundă nevoilor tuturor participanților la trafic, de la șoferii de autoturisme până la transportatorii profesioniști.

O echipă unită, construită ca o familie

Succesul grupului de firme se bazează și pe oamenii care contribuie zi de zi la dezvoltarea afacerii.

Cei aproximativ 50 de angajați formează o echipă unită, iar atmosfera de lucru este descrisă de conducere ca fiind una apropiată de cea a unei familii, bazată pe respect reciproc și colaborare.

Investiție apreciată de autorități

Momentul inaugural a fost marcat prin tradiționala tăiere a panglicii, la eveniment fiind prezenți invitați, colaboratori și reprezentanți ai administrației publice.

Printre cei care au participat s-a numărat și primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, care a salutat investiția și impactul pozitiv pe care aceasta îl are asupra zonei.

Edilul a subliniat faptul că amplasamentul pe care se află astăzi noua benzinărie era, până nu demult, o zonă nevalorificată, iar transformarea acesteia într-un punct economic activ reprezintă un exemplu de dezvoltare sănătoasă și de investiție cu efecte benefice pentru comunitate.

Un nou reper pentru cei care tranzitează zona Aeroportului Satu Mare

Prin această investiție, grupul de firme coordonat de Gabriel Gerțan își consolidează prezența în județ și demonstrează că dezvoltarea sustenabilă se construiește prin muncă, perseverență și investiții realizate pas cu pas.

Noua benzinărie de lângă Aeroportul Satu Mare devine astfel nu doar un punct de alimentare, ci un reper pentru șoferii care tranzitează zona și un simbol al transformării unei suprafețe abandonate într-un spațiu modern și util comunității.



