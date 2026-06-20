Mai multe localități rămân sub supraveghere sanitar-veterinară strictă, în timp ce un focar a fost declarat stins. DSVSA continuă inspecțiile în exploatațiile de animale pentru limitarea răspândirii bolilor.

Județul Satu Mare se află în continuare sub atenție sporită din punct de vedere sanitar-veterinar, în contextul existenței unor focare de pestă porcină africană în mai multe localități.

Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, restricțiile sanitare veterinare sunt menținute în zonele Călinești-Oaș, Turț, Resighea, Chereușa și Porumbești, unde au fost confirmate focare active de boală.

În același timp, o veste importantă vine din localitatea Amați, unde focarul de pestă porcină africană a fost declarat stins în această săptămână, în urma măsurilor aplicate de autorități.

Controale extinse în exploatațiile de animale

DSVSA Satu Mare continuă programul de inspecții la nivel județean, vizând exploatațiile de animale, în special gospodăriile non-profesionale.

Scopul acestor acțiuni este supravegherea stării de sănătate a animalelor și identificarea rapidă a exemplarelor care prezintă semne clinice de boli transmisibile la bovine, ovine, caprine și porcine.

Verificările sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciți, care evaluează animalele din fiecare exploatație în parte.

Obligații clare pentru proprietarii de animale

Autoritățile reamintesc proprietarilor de animale că au obligația de a permite accesul medicilor veterinari concesionari în exploatațiile proprii, precum și de a asigura contenția animalelor, pentru ca evaluările să se desfășoare în condiții corecte și eficiente.

Nerespectarea acestor obligații poate îngreuna procesul de supraveghere și poate favoriza răspândirea bolilor cu impact major asupra sectorului zootehnic.

Situația epidemiologică la nivel european

În paralel, autoritățile sanitare veterinare atrag atenția că la nivelul Uniunii Europene evoluează în continuare atât gripa aviară, cât și pesta porcină africană.

Conform datelor actuale, gripa aviară este prezentă în 12 focare primare sau secundare, atât în exploatații avicole, cât și în mediul sălbatic, în țări precum Franța, Luxemburg, Germania, Polonia, Danemarca, Suedia, Olanda și Norvegia.

De asemenea, pesta porcină africană evoluează în 137 de focare la nivel european, în state precum Polonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Croația, Spania, Italia, Slovacia, Moldova, Serbia, Estonia, Ucraina și Ungaria.

Vigilenta rămâne esențială

DSVSA Satu Mare subliniază că monitorizarea permanentă, respectarea măsurilor de biosecuritate și colaborarea proprietarilor de animale cu medicii veterinari sunt esențiale pentru limitarea răspândirii bolilor și protejarea sectorului zootehnic.

Autoritățile continuă acțiunile de control și supraveghere, cu obiectivul clar de a reduce riscurile sanitare și de a proteja efectivele de animale din județ.