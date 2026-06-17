Deputatul PSD de Satu Mare susține că România are nevoie de o strategie echilibrată pentru integrarea Inteligenței Artificiale în educație și pentru pregătirea noilor generații în era digitală

Deputatul PSD de Satu Mare și președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, Mircea Govor, a depus în Parlamentul României o declarație politică dedicată unuia dintre cele mai importante subiecte ale prezentului și viitorului: utilizarea Inteligenței Artificiale în sistemul de educație.

Intitulată „Inteligența Artificială în școlile României: între oportunitate, responsabilitate și viitor”, declarația pune în centrul atenției necesitatea adaptării sistemului educațional la transformările tehnologice accelerate și la provocările aduse de revoluția digitală.

Inteligența Artificială, o realitate deja prezentă în școli

Potrivit parlamentarului sătmărean, Inteligența Artificială nu mai este o temă rezervată viitorului, ci o realitate care influențează deja procesul educațional.

„Inteligența Artificială nu mai reprezintă o provocare a viitorului. Ea este deja prezentă în sălile de clasă, în activitatea profesorilor și în modul în care elevii învață, se informează și își construiesc cunoștințele”, a subliniat Mircea Govor.

Acesta consideră că România trebuie să adopte o abordare responsabilă și echilibrată, care să valorifice avantajele tehnologiei fără a neglija rolul esențial al profesorului și al educației tradiționale.

Tehnologia, un aliat al procesului educațional

În viziunea deputatului PSD, Inteligența Artificială poate deveni un instrument valoros pentru modernizarea educației, contribuind la personalizarea procesului de învățare și la accesul rapid la informație.

Totodată, aceasta poate sprijini activitatea cadrelor didactice și poate facilita dezvoltarea unor metode moderne de predare și evaluare.

„Cred cu tărie că tehnologia poate deveni un aliat important al educației. Inteligența Artificială poate personaliza procesul de învățare, poate oferi acces rapid la informație și poate sprijini cadrele didactice în activitatea lor de zi cu zi”, a afirmat Mircea Govor.

Parlamentarul a atras însă atenția că nici cea mai avansată tehnologie nu poate substitui valorile și competențele umane fundamentale.

Investiții în profesori, elevi și infrastructură

În declarația sa politică, liderul PSD Satu Mare a evidențiat necesitatea unor investiții consistente în pregătirea cadrelor didactice și în dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor.

De asemenea, acesta consideră că modernizarea infrastructurii școlare trebuie să reprezinte o prioritate, astfel încât accesul la tehnologie să nu depindă de mediul în care învață copiii.





„Avem obligația de a investi în pregătirea profesorilor, în dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și în modernizarea infrastructurii educaționale, astfel încât fiecare copil, indiferent de localitatea în care învață, să beneficieze de șanse egale la educație și tehnologie”, a transmis deputatul PSD.

Pregătirea generațiilor care vor construi economia digitală

Mircea Govor consideră că impactul Inteligenței Artificiale asupra economiei și societății va fi unul major în următorii ani, motiv pentru care sistemul educațional trebuie să pregătească elevii pentru noile realități ale pieței muncii.





În opinia sa, obiectivul nu este doar formarea unor utilizatori ai tehnologiei, ci a unor tineri capabili să creeze și să inoveze.

„Misiunea noastră este să pregătim tinerii României nu doar să utilizeze aceste tehnologii, ci să devină creatorii, inovatorii și liderii noii economii digitale”, a declarat președintele PSD Satu Mare.

Educația, investiția strategică în viitor

Prin această intervenție parlamentară, Mircea Govor readuce în atenția opiniei publice importanța adaptării sistemului de educație la schimbările tehnologice globale și necesitatea unor politici publice care să pregătească generațiile viitoare pentru provocările erei digitale.

Mesajul transmis de deputatul sătmărean este unul clar: educația rămâne fundamentul dezvoltării societății, iar investițiile făcute astăzi în școală și tehnologie vor determina competitivitatea României de mâine.

„Educația rămâne cea mai sigură investiție în viitorul României. Iar viitorul trebuie pregătit astăzi”, este concluzia declarației politice depuse în Parlament de liderul PSD Satu Mare.

