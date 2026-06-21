Anunt de mediu 3 - DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – SUCURSALA SATU MARE Anunțuri •

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere al acordului de mediu, pentru proiectul: „ „Lucrari de intarire in amonte pentru - Racordarea la reteaua electrica a locului de consum permanent STATIE DE POMPARE APA UZATA 15 - MOFTIN”, propus a fi amplasat în loc. Moftinu Mare, nr. CF 107645 și 107657, județul Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân nr.8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro , și sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.

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