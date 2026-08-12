Un sfert de secol dedicat cântecului și tradițiilor populare va fi sărbătorit la Carei printr-un eveniment special. „Ceatăra” marchează 25 de ani de activitate printr-un concert aniversar programat sâmbătă, 15 august 2026, de la ora 19:00, în Parcul Dendrologic din Carei.

Evenimentul va reuni numeroși interpreți și ansambluri, iar organizatorii au pregătit și trei apariții speciale. Pe scena din Carei vor urca Ana Holdiș Pop, Radu Ciordaș și Oana Bozga, invitații speciali ai serii.

Programul îi va aduce în fața publicului și pe soliștii Florin Borbel, Georgiana Gârdea, Denisa Vasile, Ana Gilă, Andreea Abrudean, Laura Antal, Andrei Benea, Alda Negrea, Alexandra Deac și Vlad Deac.

Sărbătoarea va fi completată de mai multe formații și ansambluri invitate: Ansamblul „Crenguța”, Ansamblul Folcloric Maghiar „Rekettye”, Răzvan Roșu și „Glasul Moților”, Ionuț Dobra – taragot, Călin Borşe – taragot, precum și Ansamblul Folcloric „Măgura” din Cernești. În program sunt anunțați și Rafila Bărbos, Camelia Roman, Valerica Dăncioși și Alesia Manciu.

Concertul aniversar se dorește a fi mai mult decât un spectacol: o întâlnire între generații și o celebrare a celor 25 de ani în care „Ceatăra” a dus mai departe cântecul, jocul și tradiția populară.

Evenimentul este organizat cu implicarea Centrului Cultural Carei, Primăriei Municipiului Carei și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Intrarea este liberă, iar publicul este așteptat de la ora 19:00 în Parcul Dendrologic Carei pentru o seară aniversară dedicată folclorului și tradițiilor.