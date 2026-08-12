Talna Orașu Nou rămâne fără antrenor și fără cel mai bun jucător! Sport •

Promovarea istorică în eșalonul al treilea s-a dovedit prea ”scumpă” pentru echipa din Orașu Nou. Talna a câștigat campionatul județean și barajul pentru promovare, dar va continua și în sezonul 2026–2027 în Liga 4 Elite.

Talna Orașu Nou a avut parte de un sezon 2025–2026 de poveste, dar performanța obținută pe teren nu va fi urmată și de debutul în Liga 3. Campioana județului Satu Mare a câștigat atât întrecerea județeană, cât și barajul de promovare cu formația din Barcău-Nușfalău, obținând dreptul de a evolua în eșalonul al treilea.

A urmat și câștigarea Cupei României, faza județeană, însă, în cele din urmă, clubul din Orașu Nou a fost nevoit să renunțe la promovare.

Motivul este unul cât se poate de realist: costurile unei participări în Liga 3 depășesc posibilitățile comunității din Orașu Nou.

„Ar fi fost nevoie de cel puțin 250.000 de euro pentru a putea duce la capăt un sezon în Liga 3. Am încercat să discutăm cu oameni de afaceri pentru a ne sprijini, dar suma este prea mare pentru un club comunal cum este al nostru. Am analizat situația și am informat Federația Română de Fotbal că nu putem participa în Liga 3”, a declarat președintele clubului, Büte Pál.



Un sezon istoric, dar fără promovare

Decizia este una dificilă pentru o echipă care a reușit în sezonul trecut cea mai importantă performanță din istoria sa.

Talna a dominat campionatul județean, a câștigat barajul de promovare și și-a trecut în palmares și Cupa României, faza județeană. Cu toate acestea, diferența dintre nivelul sportiv și posibilitățile financiare s-a dovedit prea mare.

Astfel, campioana va rămâne în Liga 4 Elite, unde va încerca să repete performanța din sezonul trecut.



Schimbare pe banca tehnică

Noul sezon aduce însă și schimbări importante. Gabriel Costea, antrenorul care a condus echipa în cel mai bun sezon din istoria clubului, nu va mai ocupa funcția de antrenor.

Costea a anunțat la finalul sezonului că nu mai poate continua din cauza responsabilităților familiale și profesionale. El a devenit recent tată și dorește să acorde mai mult timp familiei și serviciului.

Clubul speră însă să-l păstreze în continuare ca jucător.

„Îi suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru club. Sub conducerea lui, Talna a încheiat cel mai bun sezon din istorie”, a precizat Büte Pál.

Noul antrenor al echipei este Kecskés Roland, care va avea o dublă responsabilitate, fiind atât tehnician, cât și jucător.



Lotul suferă și el modificări. Mărieș pleacă la Recea

Au apărut schimbări și în lot. Portarul Dombrádi Balázs a fost lăsat să plece după baraj,și mai ales după tot scandalul creat la finalul dublei cu Barcău-Nușfalău. Atacantul Alexandru Mărieș , considerat cel mai important jucător al Talnei sezonul trecut, a făcut pasul spre Liga 3, urmând să evolueze la Academica Recea.

În cazul lui Exploit Mambulu, revenit în Statele Unite, situația nu este încă foarte clară, prezența sa în noul sezon fiind incertă.

În rest, majoritatea jucătorilor din sezonul trecut sunt așteptați să continue la Orașu Nou, conducerea clubului pregătind și câteva transferuri în următoarele săptămâni.



Primul amical, cu Someșul Oar

Talna a început deja pregătirea pentru noul sezon, iar primul meci amical este programat vineri, pe teren propriu, adversară urmând să fie Someșul Oar.

Până la startul noului sezon de Liga 4 Elite, programat în luna septembrie, echipa din Orașu Nou va mai disputa și alte partide de verificare.

Talna rămâne, așadar, în Liga 4 Elite, dar nu renunță la ambiții. Campioana en-titre pornește într-un nou sezon cu un alt antrenor, un lot ușor modificat și cu dorința de a demonstra că performanța de anul trecut nu a fost întâmplătoare.

Pentru moment, însă, Liga 3 rămâne un vis amânat. Unul care, pentru a deveni realitate, are nevoie nu doar de rezultate pe teren, ci și de un buget pe măsură.

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