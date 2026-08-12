



Doi bărbați sunt cercetați de polițiști după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului pe drumurile din județul Satu Mare. Într-unul dintre cazuri, oamenii legii au constatat că șoferul avea și permisul de conducere anulat.

Primul caz a fost înregistrat în seara zilei de 11 august, în jurul orei 23:00. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Tășnad, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Viilor din localitatea Sechereșa, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din Supuru de Jos.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice.

Mai mult, verificările efectuate de polițiști au indicat că acesta avea permisul de conducere anulat.

Cercetările continuă în acest caz pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis.

0,78 mg/l alcool în aerul expirat, la Călinești-Oaș

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 01:00 a zilei de 12 august, polițiștii Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit un autoturism pe DJ 109L, în localitatea Călinești-Oaș.

La volan se afla un bărbat de 51 de ani, din localitatea Coca. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.