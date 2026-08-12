







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în vederea analizării activităților în desfășurare și stabilirii direcțiilor prioritare pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general al instituției, Cosmin Dorle.





O temă centrală a ședinței a constituit-o situația incendiilor de vegetație uscată înregistrate în ultimele săptămâni pe teritoriul județului. Pe fondul temperaturilor extreme, pompierii militari sătmăreni au intervenit în ultima perioadă la numeroase incendii de vegetație uscată în localitățile Cean, Urziceni, Gherța Mică, Turulung Vii, Moftinu Mic, Becheni, Chegea, Tiream, Târșolț, Orbău și municipiul Satu Mare. Cel mai grav episod s-a înregistrat la Chegea, unde flăcările s-au propagat rapid până în imediata vecinătate a unei păduri, fiind afectate aproximativ 35 de hectare de vegetație uscată; doar intervenția promptă a pompierilor, sprijiniți de serviciile voluntare, autoritățile locale și localnici, a împiedicat extinderea focului către fondul forestier. În mai multe cazuri, persoanele care au provocat incendiile au fost identificate și sancționate contravențional.





În acest context, prefectul Altfatter Tamás și conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș" Satu Mare fac un apel ferm către populație: ”Nu utilizați focul deschis pentru arderea vegetației uscate, a miriștilor sau a resturilor vegetale, nu aruncați țigări aprinse pe terenurile acoperite cu iarbă uscată și nu lăsați nesupravegheate sursele de foc, nici măcar grătarele. Un singur gest de neglijență poate distruge, în câteva ore, gospodării, culturi agricole și suprafețe întinse de pădure — iar cei vinovați răspund contravențional sau, după caz, penal”.





Al doilea punct important pe agenda ședinței l-a constituit pregătirea evenimentelor publice cu participare numeroasă din perioada următoare, în contextul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului — Sfânta Maria, de sâmbătă, 15 august. Structurile M.A.I. vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică, precum și fluența traficului rutier, la pelerinajele și hramurile organizate la lăcașurile de cult din județ. De asemenea, duminică, 16 august, va avea loc cea de-a LXIX-a ediție a Festivalului Folcloric Codrenesc, în Pădurea Oțeloaia – Homoroade, eveniment cu tradiție îndelungată, la care sunt așteptați numeroși participanți. Dispozitivele de ordine publică vor fi asigurate în sistem integrat de Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de Poliție Județean și structurile locale, în cooperare cu organizatorii și autoritățile.





„Weekendul de Sfânta Maria este unul dintre cele mai încărcate ale verii: pelerinaje, hramuri, festivaluri, alte evenimente. Structurile M.A.I. vor fi prezente în teritoriu pentru ca fiecare cetățean să poată trăi aceste momente în liniște și siguranță. De asemenea, fac un apel către populație: nu dați foc vegetației uscate, nu folosiți focul deschis neprotejat. Am văzut în ultimele săptămâni cât de aproape am fost de un dezastru — zeci de hectare arse și o pădure salvată în ultimul moment prin efortul pompierilor și al oamenilor de bună-credință. Într-o perioadă de secetă și caniculă, responsabilitatea fiecăruia dintre noi este cea mai bună măsură de prevenție." – prefect Altfatter Tamás