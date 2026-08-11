FOTO. Oșancă dispărută de acasă, căutate de rude și poliție

La data de 11 august a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că la data de 4 august a.c., în jurul orei 10:00, numita COSTE IRINA VALERICA , în vârstă de 55 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Cămârzana și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,60 m înălțime, aproximativ 75 kg, fața ovală, ochi căprui, păr șaten.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu un jerseu gri, tricou bleumarin și pantaloni negri.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.



