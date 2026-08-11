Fiii satului, rudele, prietenii și toți cei care au legat de-a lungul timpului o parte din viața lor de Corund sunt așteptați, în 22 și 23 august, la o sărbătoare dedicată comunității, memoriei și rădăcinilor. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți, iar programul va cuprinde lansări de carte, momente de reculegere, sport, folclor și un mare spectacol în aer liber.

Corundul își deschide din nou porțile pentru cei plecați, pentru cei rămași și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au făcut parte din povestea acestui sat.

Primăria comunei Bogdand și grupul de inițiativă locală din Corund organizează, în perioada 22–23 august 2026, cea de-a V-a ediție a „Întâlnirii fiilor satului Corund”, un eveniment devenit deja o tradiție și un important moment de reunire a comunității.

Sunt așteptați cei născuți în Corund, cei care au aici rădăcini, cei care s-au legat de sat prin căsătorie, dar și oamenii care și-au petrecut o bună parte din viață muncind și trăind alături de comunitatea locală.

O sâmbătă dedicată memoriei și poveștilor satului

Evenimentul debutează sâmbătă, 22 august, de la ora 17:00, la Căminul Cultural din Corund.

După primirea invitaților, va avea loc salutul și discursul gazdei, Aurel Bojan, primarul comunei Bogdand și fiu al satului Corund.

Un moment important al primei seri va fi lansarea volumului „Corund. Studiu monografic”, semnat de profesorul Lazăr Temian, un alt vrednic fiu al satului.

Cartea va fi prezentată de doi specialiști cunoscuți în domeniul cercetării istorice, monografice și biografice: dr. Viorel Câmpean, de la Biblioteca Județeană Satu Mare, și dr. Daniel-Victor Săbăceag, de la Direcția Județeană Sălaj a Arhivelor Naționale. Ambii au legături strânse cu Corundul și comunitatea locală.

Moderatorul evenimentului va fi Paula Horotan, fiică a satului.

„Corund. Călătorie prin... anotimpuri”

Seara va continua cu proiecția foto-documentară „Corund. Călătorie prin... anotimpuri”, realizată de Lucian Temian.

Va urma o întâlnire „de suflet”, în care corundanii sunt invitați să depene amintiri, să vorbească despre oamenii și locurile satului și să îi evoce pe cei care au plecat dintre noi.

Organizatorii își doresc ca această întâlnire să fie mai mult decât o simplă festivitate. Se dorește crearea unor punți între generații, între cei care au rămas acasă și cei pe care viața i-a purtat prin alte colțuri ale țării sau ale lumii.

Duminică începe cu rugăciune și reculegere

Ziua de duminică, 23 august, va începe într-o atmosferă solemnă.

De la ora 9:30, corundanii sunt invitați la Sfânta Liturghie, oficiată de preoți fii ai satului, la Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

La ora 12:00, comunitatea se va reuni la Monumentul Eroilor din localitate pentru un moment de reculegere și depunere de flori în memoria celor care și-au dat viața pentru țară.

Fotbal, sport și distracție la Fântâna Pintii de la Ulușa

De la ora 15:00, sărbătoarea se mută într-unul dintre cele mai pitorești locuri din zonă, „Fântâna Pintii de la Ulușa”, situată aproximativ la jumătatea distanței dintre Supuru de Jos și Corund.

Aici sunt pregătite numeroase activități sportive și recreative.

Va avea loc o partidă amicală de fotbal între echipa de juniori și cea de seniori, iar iubitorii sportului vor putea participa și la competiții de tenis de masă.

Cei mici nu au fost uitați. Pentru copii vor fi amenajate spații speciale în care vor putea participa la jocuri și activități recreative.

Lavinia Goste și o pleiadă de tineri artiști urcă pe scenă

De la ora 16:00, atmosfera se schimbă complet. Scena amenajată la Fântâna Pintii de la Ulușa va găzdui un amplu spectacol artistic și coregrafic.

Unul dintre cele mai așteptate momente va fi recitalul susținut de Lavinia Goste, nepoată a satului pe linie maternă, acompaniată de soțul său, Marius Zorilă.

Pe scenă vor mai urca tinerii artiști Denisa Avram, Alexandra Nagy, Ionuț Uivaroși, Patrisia-Andreea Chiorean, Izabela Boitor, Alexandra și frații Deac.

Programul va fi completat de momente artistice susținute de Ansamblul de dansuri populare din Bicaz și de Corul bărbătesc „Plaiuri codrenești” din Cehu Silvaniei.

Seara se va încheia în ritmuri de petrecere, cu DJ, Disco Party și alte surprize pregătite de organizatori.



