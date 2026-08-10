Din ciclul „Nu faceți ca ei!”: Ambulanța nu vine să vă răpească copiii Bursa zvonurilor •

Un nou episod din serialul „Am văzut pe TikTok, deci sigur e adevărat” ne arată cât de repede poate o prostie distribuită pe internet să se transforme într-un pericol real.

În județul Cluj, șapte persoane au ajuns în arest preventiv după ce o ambulanță a fost atacată cu bâte, topoare și pietre. Motivul? Pe TikTok circulau informații potrivit cărora ambulanța ar fi venit să „fure copii”.

Șapte adulți au crezut povestea și au decis să verifice teoria… cu bâta.

Așa ajungem la partea în care trebuie să le transmitem și sătmărenilor un mesaj simplu: nu faceți ca ei!

Dragi sătmăreni, dacă vedeți o ambulanță pe stradă, nu vă ascundeți copiii în debara. Nu este o dubă mafiotă și nici echipajul unei organizații secrete care umblă prin cartiere după copii.

Ambulanța vine, de regulă, pentru că undeva un om are nevoie de ajutor.

Iar dacă vedeți o mașină de pompieri, nici aceea nu vine să vă confişte gospodăria. Cel mai probabil, undeva arde ceva sau cineva are nevoie să fie salvat.

Și mai avem un sfat, pentru cei care petrec mai mult timp pe TikTok decât în viața reală: înainte să transformați un clip într-o certitudine, încercați să folosiți și Google-ul, bunul-simț sau, în cazuri mai complicate, creierul.

Un zvon nu devine adevăr doar pentru că are 200.000 de vizualizări. Iar dacă un necunoscut de pe internet spune că ambulanțele răpesc copii, asta nu înseamnă că trebuie să ieșiți cu toporul în întâmpinarea echipajului.

În schimb, când auziți sirena, faceți ceva mult mai simplu: dați prioritate ambulanței. Pentru că, în lumea reală, oamenii din acele mașini nu joacă într-un serial mafiot. Salvează vieți.





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