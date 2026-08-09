Clujul consumă, România plătește!

După ce premierul Ilie Bolojan vorbește despre necesitatea reducerii consumului de energie și face apel la măsuri de austeritate, unul dintre colegii săi de partid de la Cluj, cu care se consultă frecvent și pe care îl vizitează, apare în centrul unui festival ce presupune un consum uriaș de energie electrică. Mai mult, după participarea la Untold, domnul ,,-Bo-Boc” a publicat imagini în care spune că își revine cu o porție de moare de varză…

Se ridică astfel o întrebare firească: dacă reformele și restricțiile sunt considerate necesare și trebuie aplicate „tăind în carne vie”, de ce acestea par să fie resimțite doar în anumite administrații, în special acolo unde conducerea este PSD? La Cluj, în schimb, un festival de asemenea amploare consumă cantități importante de energie, fără ca cineva să vorbească despre limitări sau reduceri.

Premierul începe să transmită imaginea unui lider tot mai autoritar. Istoria ne arată că reformele radicale au avut întotdeauna consecințe importante, iar cei care le-au impus fără echilibru au avut, de multe ori, un deznodământ politic nefavorabil. Poate că ar merita și această perspectivă analizată.

Revenind însă la Cluj, unde se spune „ce fain îi la Clujjj”, observăm un oraș tot mai scump, dar care pare să nu fie afectat de apelurile la economisirea energiei. Unde sunt reducerile de consum despre care se vorbește? Se promovează reforme, în timp ce propriii colegi par să susțină exact contrariul, organizând evenimente care se desfășoară până dimineața și presupun un consum considerabil de resurse.

În același timp, în teritoriu, mai multe filiale liberale dau semne de slăbiciune și tensiuni interne. Însă atenția premierului pare concentrată exclusiv asupra reformelor, a reducerilor bugetare și a măsurilor privind pensiile și impozitarea acestora, deja este penibil.



