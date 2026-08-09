CSM 2 Olimpia- Recolta Dorolț 4-0

Sport 09.08.2026 19:19
CSM 2 Olimpia- Recolta Dorolț 4-0

Fotbal amical


În meci amical de fotbal, disputant sâmbătă seara  la baza sportivă Partium, a doua echipă a Olimpiei câștigat în fața celor din  Dorolt cu scorul de 4-0.

 Au marcat: Santiago  Saraz, Marinescu, Corodan și Lorand Pop.

* CSM Olimpia: Ricardo Popa – Raul Rebic, Denis Maxineanu, Luca Feher, Erik Hrițiu,  Noel Zohorak, Mario Botca, Santiago Saraz, Denis Fodor, Rareș Corodan, Mateo Berinde/Ianis Ciorcas,  Rareș Moldovan, Zsolt Sroth, Raul Pișcorean, Ștefan Torz, Lorand Pop, Dorian Berchi, Vili Bence.

Antrenor: Liviu Ivasuc.

* Recolta Dorolt: Alex Crișan - Raul Apai, Levente Vincze, Andrei Boje, Nicolas Lăpuste,  Zoltan Varga, Tiberiu Lakatos, Szekely Dominik, David Vincze, Petrovan Norbert, Tiago Mureșan/Kristian Avram, Luca Potra, Marcu  Onica, Darius Tamaș,  David Balla, Vereș Andrei, David Grigoraș,  Darius Vaida, Meșter Nandor, Godje Adrian, Băbuț Mihai.

* Antrenor: Tavi Erdei

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