CSM 2 Olimpia- Recolta Dorolț 4-0

Fotbal amical
În meci amical de fotbal, disputant sâmbătă seara la baza sportivă Partium, a doua echipă a Olimpiei câștigat în fața celor din Dorolt cu scorul de 4-0.
Au marcat: Santiago Saraz, Marinescu, Corodan și Lorand Pop.
* CSM Olimpia: Ricardo Popa – Raul Rebic, Denis Maxineanu, Luca Feher, Erik Hrițiu, Noel Zohorak, Mario Botca, Santiago Saraz, Denis Fodor, Rareș Corodan, Mateo Berinde/Ianis Ciorcas, Rareș Moldovan, Zsolt Sroth, Raul Pișcorean, Ștefan Torz, Lorand Pop, Dorian Berchi, Vili Bence.
Antrenor: Liviu Ivasuc.
* Recolta Dorolt: Alex Crișan - Raul Apai, Levente Vincze, Andrei Boje, Nicolas Lăpuste, Zoltan Varga, Tiberiu Lakatos, Szekely Dominik, David Vincze, Petrovan Norbert, Tiago Mureșan/Kristian Avram, Luca Potra, Marcu Onica, Darius Tamaș, David Balla, Vereș Andrei, David Grigoraș, Darius Vaida, Meșter Nandor, Godje Adrian, Băbuț Mihai.
* Antrenor: Tavi Erdei