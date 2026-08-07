Probleme de percepere a noului regulament

Dacă scanăm superficial primele trei etape ne sar în ochi câteva trăsături generale. Cea mai accentuată este faptul că 17 dintre cele 24 de partide s-au încheiat cu victoria gazdelor. O altă particularitate ar fi că s-a înscris în fiecare meci disputat până acum. Nimeni nu a acumulat maximum de puncte și doar Miercurea Ciuc a ieșit de pe teren de fiecare dată învinsă. De asemenea harghitenii sunt singurii care n-au înscris până acum. Ar mai fi de adăugat că la meciurile Craiovei s-au înscris cele mai multe goluri (14), iar la cele ale gălățenilor și a celor din Sf. Gheorghe cele mai puține (4).

Argeș - Miercurea Ciuc 1-0 înlăcrimat pentru nea Gogu Covaciu; Oțelul - Dinamo 1-1 impus de un VAR mucegăit; Voluntari - UTA 1-0 cu noroc și stimul; Craiova - Petrolul doar 4-0; Corvinul - Sepsi 1-1 cu un sacrificiu zadarnic; Rapid - CFR 3-1 revanșard; „U” - Botoșani 2-1 cam nemeritat; FCSB - Farul 2-2 cu dengrigoladă pe teren, pe bancă și pe canapea de-o parte și cu naivi de cealaltă parte. După cum vedeți oaspeții n-au plecat acasă decât cu trei egaluri și doar 6 goluri înscrise din cele 21.



Urmează o etapă incompletă. Va lipsi tocmai derbiul etapei, partida dintre ocupantele treptelor inferioare ale podiumului din primăvară, clujencele. Partida lor a fost amânată pentru data de 8 octombrie. Am dubii că se va disputa de la ora 16 așa cum ne informează LPF-ul.



Craiova - Pitești (duminică, ora 21,30) În lipsa derbiului etapei partida din Bănie pare cea mai atractivă chiar dacă gazdele sunt din nou favorite. Jocul deschis practicat de argeșeni ne lasă să întrevedem o nouă partidă cu multe goluri. Să nu uităm că oltenii vin din apropierea cercului polar, de la Kuopio (Finlanda) de unde sper să nu se fi întors cu mâna goală. Apropo! Știați că cele două orașe, Craiova și Kuopio, sunt înfrățite?



Arad - Rapid (vineri, ora 21,00) Textiliștii s-au întors cu traista goală de la Voluntari și au șanse mici să mai adauge ceva la zestrea de un singur punct din clasament. Rapidul vine cu pieptul bombat după partida cu confrații din Ardeal. Să nu fie prea bombat...



Dinamo - Voluntari (sâmbătă, ora 21,30) Arată ca un unu solist. Nici nu mă aștept la altceva;



Ploiești - Galați (duminică, ora 18,30) După jocul dezvoltat de cele două echipe în primele trei etape am putea trage concluzia că oaspeții se vor impune. Cu penuria asta de energie și pe fondul caniculei am putea înregistra prima partidă fără goluri;



Sf. Gheorghe - FCSB (luni, ora 21,30) Scăpați de grija jocurilor de joi, bucureștenii ar trebui să se impună la o nou promovată. Părerea mea este că nu le va fi ușor. Secuii din Covasna stau mai bine pe teren decât cei din Harghita;



Constanța - Miercurea Ciuc (sâmbătă, ora 18,30) Dacă între timp gazdele au pus mâna pe regulament pornesc favorite, dacă nu atunci vor mai risipi puncte. Nu mă așteptam ca la o echipă cu Moțul la timonă jucătorii să nu afle noile modificări ale regulilor de joc;



Botoșani - Hunedoara (luni, ora 18,30) Cenușăreasa etapei. Chiar dacă nu se anunță ca un meci spectaculos mă aștept ca acest lucru să fie contrazis de cele două garnituri.



Opriți războaiele!