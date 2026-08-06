Nicolae Ghișan





Maramureșul este cunoscut pentru satele sale autentice, bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, oamenii primitori și peisajele care par desprinse din povești. Tot aici, tradiția se împletește armonios cu confortul modern, iar turiștii descoperă din ce în ce mai multe locuri unde se pot relaxa după o zi petrecută pe trasee montane, la Mocăniță sau vizitând obiectivele emblematice ale regiunii.Pentru sătmărenii care își doresc o mini-vacanță aproape de casă, am pregătit o selecție cu patru dintre cele mai frumoase piscine exterioare din Maramureș, toate situate în cadrul unor hoteluri și pensiuni care oferă și posibilități de cazare.1. Mirage Resort – Vișeu de SusSituat în Vișeu de Sus, pe strada Rândunelelor nr. 6, Mirage Resort este una dintre cele mai apreciate destinații de relaxare din nordul țării. Amplasat în apropierea celebrei Mocănițe și la doar câțiva kilometri de Borșa, resortul de patru stele reprezintă alegerea ideală pentru cei care vor să combine aventura cu momentele de răsfăț.Atracția principală este Aqua Park-ul modern, dotat cu piscine exterioare cu apă dulce și apă sărată, bazin pentru copii, jacuzzi, șezlonguri și un beach bar unde turiștii se pot bucura de cocktailuri răcoritoare.2. Piscina pă Coastă – MaraLa doar câteva minute de cele mai frumoase trasee turistice din Maramureș se află una dintre cele mai spectaculoase piscine infinity din regiune – „Piscina pă Coastă”, parte a complexului Păstrăvăria Alex Resort, din localitatea Mara.Poziționată la peste 100 de metri deasupra văii, piscina oferă o panoramă impresionantă asupra dealurilor maramureșene și a unei cascade naturale care completează perfect peisajul.Designul complexului respectă specificul zonei. Terasa este acoperită cu tradiționala șindrilă maramureșeană, iar întreaga amenajare se integrează armonios în peisaj. Piscina este deschisă și vizitatorilor care nu sunt cazați în resort.Este unul dintre acele locuri care demonstrează că și în România se poate face turism la standarde înalte, fără a pierde autenticitatea locului.3. Soare-n Maramureș – BudeștiLa aproximativ 14 kilometri de Mănăstirea Bârsana și în apropierea celor mai cunoscute obiective turistice din zonă se află complexul Soare-n Maramureș, un proiect care îmbină perfect tradiția și confortul.Casele construite în stil autentic maramureșean ascund facilități moderne precum piscină exterioară, jacuzzi și ciubăr, iar oaspeții sunt răsfățați cu preparate locale pregătite după rețete tradiționale.Este locul ideal pentru familii sau pentru cei care își doresc liniște, natură și experiențe autentice într-un decor de poveste.4. Castel Transilvania – Baia MareLa intrarea în Baia Mare, pe DN18B, Castel Transilvania surprinde printr-un decor spectaculos, care amintește mai degrabă de resorturile exotice decât de nordul României.Piscina exterioară, înconjurată de palmieri ornamentali, umbreluțe din stuf și zone elegante de relaxare, transformă fiecare zi de vară într-o experiență de vacanță.Complexul oferă servicii de cazare, restaurant și spa, iar piscina poate fi folosită și de persoanele care nu sunt cazate la hotel, în limita locurilor disponibile.O vacanță aproape de casăToate aceste destinații se află la una-două ore și jumătate de mers cu mașina din Satu Mare și reprezintă alternative excelente pentru un weekend de vară, fără drumuri lungi și fără aglomerația stațiunilor de pe litoral.Fie că alegi o piscină infinity cu vedere spre munți, un resort cu aquapark, o pensiune tradițională cu ciubăr sau un hotel cu atmosferă exotică, Maramureșul demonstrează că poate oferi unele dintre cele mai frumoase experiențe turistice din nordul României. Aici, relaxarea se îmbină perfect cu autenticitatea, iar fiecare escapadă devine o invitație de a descoperi farmecul unei regiuni care nu încetează să surprindă.





































