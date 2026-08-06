CSM Olimpia Satu Mare începe aventura în Cupa României la Baia Mare Sport •

Miercuri, 12 august, de la ora 17:30, sunt programate toate partidele din turul al treilea al Cupei României Betano, fază în care intră în competiție și echipele din Liga a 2-a.



După primele două tururi, 25 de formații și-au asigurat calificarea, iar în această rundă li se alătură toate cluburile din eșalonul secund. Miza este una importantă: calificarea în play-off-ul competiției, fază în care vor intra și echipele din Superliga României.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare, aventura în Cupa României începe cu un duel de tradiție în Maramureș. Formația pregătită de Alexandru Pelici va evolua în deplasare, pe terenul rivalei Minaur Baia Mare, într-un meci care se anunță extrem de disputat.

Băimărenii și-au câștigat dreptul de a evolua în turul al treilea după victoria obținută miercuri în fața celor de la CSM Sighet, scor 3-1, în turul secund al competiției.



Program încărcat pentru sătmăreni

Partida de Cupă vine într-o perioadă extrem de solicitantă pentru CSM Olimpia. Echipa sătmăreană a remizat miercuri, 5 august, în deplasare, 1-1 cu CSC Dumbrăvița, iar sâmbătă, de la ora 11:00, primește vizita formației CSM Reșița într-un nou meci din Liga a 2-a.

După confruntarea din Cupă, programată pe 12 august la Baia Mare, elevii lui Pelici vor avea o nouă deplasare dificilă. Pe 15 august, chiar de Sfânta Maria, CSM Olimpia va juca pe terenul celor de la Cetatea 1932 Suceava, în etapa a treia a campionatului Ligii a 2-a.

Practic, într-un interval de doar zece zile, sătmărenii vor disputa patru partide oficiale, un adevărat test de anduranță pentru lotul echipei.

Programul complet al turului 3

Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna

SCM Zalău – Gloria Bistrița

CS Tunari – CSL Ștefănești

CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni

Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea

CSO Băicoi – Metalul Buzău

Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare

CIL Blaj – Sănătatea Cluj

Oltul Curtișoara – CSM Slatina

Dunărea Giurgiu – Steaua București

Timișul Șag – CSM Reșița

ACS USV Iași – Cetatea 1932 Suceava

CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea

CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești

CSM Adjud 1946 – Sporting Liești

Dunărea Călărași – CS Afumați

Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște

Agricola Borcea – Unirea Slobozia

Progresul 1944 Spartac – Metaloglobus București

Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița

SC Popești Leordeni – CS Dinamo București

CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt

CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș

Viitorul Onești – FC Bacău

Calendarul Cupei României Betano 2026/2027

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor – Etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor – Etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor – Etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

Duelul dintre Minaur Baia Mare și CSM Olimpia Satu Mare este unul dintre cele mai atractive ale turului al treilea, punând față în față două formații cu tradiție din nord-vestul țării. Pentru sătmăreni, obiectivul este calificarea în play-off și continuarea parcursului într-o competiție în care, peste doar o săptămână, vor intra și echipele din Superligă.





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