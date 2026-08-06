Miercuri, 12 august, de la ora 17:30, sunt programate toate partidele din turul al treilea al Cupei României Betano, fază în care intră în competiție și echipele din Liga a 2-a.
După primele două tururi, 25 de formații și-au asigurat calificarea, iar în această rundă li se alătură toate cluburile din eșalonul secund. Miza este una importantă: calificarea în play-off-ul competiției, fază în care vor intra și echipele din Superliga României.
Pentru CSM Olimpia Satu Mare, aventura în Cupa României începe cu un duel de tradiție în Maramureș. Formația pregătită de Alexandru Pelici va evolua în deplasare, pe terenul rivalei Minaur Baia Mare, într-un meci care se anunță extrem de disputat.
Băimărenii și-au câștigat dreptul de a evolua în turul al treilea după victoria obținută miercuri în fața celor de la CSM Sighet, scor 3-1, în turul secund al competiției.
Program încărcat pentru sătmăreni
Partida de Cupă vine într-o perioadă extrem de solicitantă pentru CSM Olimpia. Echipa sătmăreană a remizat miercuri, 5 august, în deplasare, 1-1 cu CSC Dumbrăvița, iar sâmbătă, de la ora 11:00, primește vizita formației CSM Reșița într-un nou meci din Liga a 2-a.
După confruntarea din Cupă, programată pe 12 august la Baia Mare, elevii lui Pelici vor avea o nouă deplasare dificilă. Pe 15 august, chiar de Sfânta Maria, CSM Olimpia va juca pe terenul celor de la Cetatea 1932 Suceava, în etapa a treia a campionatului Ligii a 2-a.
Practic, într-un interval de doar zece zile, sătmărenii vor disputa patru partide oficiale, un adevărat test de anduranță pentru lotul echipei.
Programul complet al turului 3
Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna
SCM Zalău – Gloria Bistrița
CS Tunari – CSL Ștefănești
CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni
Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea
CSO Băicoi – Metalul Buzău
Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare
CIL Blaj – Sănătatea Cluj
Oltul Curtișoara – CSM Slatina
Dunărea Giurgiu – Steaua București
Timișul Șag – CSM Reșița
ACS USV Iași – Cetatea 1932 Suceava
CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea
CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești
CSM Adjud 1946 – Sporting Liești
Dunărea Călărași – CS Afumați
Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște
Agricola Borcea – Unirea Slobozia
Progresul 1944 Spartac – Metaloglobus București
Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița
SC Popești Leordeni – CS Dinamo București
CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt
CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș
Viitorul Onești – FC Bacău
Calendarul Cupei României Betano 2026/2027
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor – Etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor – Etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor – Etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027
Duelul dintre Minaur Baia Mare și CSM Olimpia Satu Mare este unul dintre cele mai atractive ale turului al treilea, punând față în față două formații cu tradiție din nord-vestul țării. Pentru sătmăreni, obiectivul este calificarea în play-off și continuarea parcursului într-o competiție în care, peste doar o săptămână, vor intra și echipele din Superligă.