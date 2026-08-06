Polițiștii sătmăreni fac apel la responsabilitate în trafic… Locale •



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite un nou apel către toți participanții la trafic, în contextul numărului ridicat de accidente și al abaterilor constatate în ultima perioadă. Oamenii legii reamintesc că respectarea regulilor de circulație reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a tragediilor de pe șosele.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să nu urce niciodată la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și să respecte cu strictețe limitele legale de viteză. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite efectuarea depășirilor în zonele în care această manevră este interzisă și să manifeste o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, acordând prioritatea prevăzută de lege.

Recomandările vizează și celelalte categorii de participanți la trafic. Pietonii sunt îndemnați să traverseze numai prin locurile special amenajate și doar după o asigurare temeinică, iar bicicliștii să utilizeze pistele dedicate sau să circule regulamentar pe partea carosabilă.

Totodată, polițiștii atrag atenția asupra importanței verificării stării tehnice a autovehiculelor. Circulația cu mașini care prezintă defecțiuni la sistemele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare poate pune în pericol viața tuturor participanților la trafic.

Reprezentanții IPJ Satu Mare subliniază că siguranța rutieră este o responsabilitate comună și solicită tuturor conducătorilor auto să adopte un comportament preventiv și prudent, astfel încât drumurile din județ să fie mai sigure pentru toți.

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