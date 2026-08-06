



Ziua de 5 august a fost marcată de două accidente rutiere produse în județul Satu Mare, în urma cărora două persoane au ajuns la spital. În timp ce unul dintre evenimente s-a produs în urma unei coliziuni între un autoturism și o autoutilitară, cel de-al doilea scoate la iveală o serie de abateri grave de la legislația rutieră.

Primul accident a avut loc în jurul orei 08:44, pe DN 19, în localitatea Ciuperceni. Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri reiese că un bărbat de 36 de ani, din Boinești, care conducea un autoturism, a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe un podeț. În acel moment, mașina sa a fost lovită de o autoutilitară condusă de un tânăr de 29 de ani, din Livada, aflat în depășire regulamentară.

În urma impactului, șoferul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 14:30, un nou accident s-a produs pe drumul forestier „Calea Moiseni”, din localitatea Bixad. Un bărbat de 45 de ani, din localitate, aflat la volanul unui ATV, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă la stânga din cauza vitezei neadaptate, răsturnându-se în afara drumului.

În urma verificărilor efectuate de polițiști au ieșit la iveală mai multe nereguli. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul figura cu permisul de conducere anulat. Totodată, ATV-ul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.

Și acesta a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare continuă cercetările în ambele cazuri pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs accidentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.