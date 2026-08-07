



Inspectorii sanitar-veterinari au efectuat 87 de controale în județ în ultima săptămână. O exploatație a fost sancționată pentru vânzarea de animale fără documentele legale, iar autoritățile avertizează că restricțiile impuse din cauza pestei porcine africane rămân în vigoare în anumite zone.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare continuă acțiunile de verificare în exploatațiile de animale din județ. În ultima săptămână, medicii veterinari oficiali din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au desfășurat 87 de controale în exploatații profesionale și nonprofesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare.

Scopul acestor verificări este respectarea legislației sanitar-veterinare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și protejarea efectivelor din județ.

Amendă pentru vânzarea de animale fără documente

În urma controalelor, inspectorii au aplicat o sancțiune contravențională, în valoare de 1.200 de lei, unei exploatații nonprofesionale.

Amenda a fost aplicată pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară, faptă care constituie contravenție și este sancționată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 984/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții DSVSA atrag atenția că orice transfer de proprietate asupra animalelor trebuie realizat numai cu respectarea prevederilor legale, atât de către vânzător, cât și de cumpărător.

Restricțiile pentru pesta porcină africană rămân în vigoare

DSVSA Satu Mare reamintește că, la nivelul județului, restricțiile sanitare veterinare se mențin în localitatea Cehăluț, unde evoluează un focar de Pestă Porcină Africană (PPA).

Totodată, autoritățile anunță că focarele înregistrate anterior în localitățile Bocicău și Craidorolț au fost stinse, însă măsurile de supraveghere și prevenție continuă pentru a împiedica apariția unor noi cazuri.

Controalele vor continua în gospodăriile din județ

Inspectorii sanitar-veterinari derulează în continuare un amplu program de inspecții în exploatațiile de animale din județ, atât în ferme, cât și în gospodăriile populației.

În cadrul acestor acțiuni, medicii veterinari de liberă practică împuterniciți vor verifica animalele din fiecare exploatație pentru identificarea eventualelor semne clinice ale bolilor transmisibile la bovine, ovine, caprine și porcine.

Autoritățile le reamintesc proprietarilor că au obligația legală de a permite accesul medicilor veterinari în exploatațiile pe care le dețin și de a asigura contenția animalelor, astfel încât evaluările să se desfășoare în condiții de siguranță și eficiență.

DSVSA Satu Mare subliniază că respectarea acestor obligații este esențială pentru protejarea sănătății animalelor, limitarea răspândirii bolilor și menținerea unui nivel ridicat de biosecuritate în județ.