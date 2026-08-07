Valul de căldură extremă a pus la grea încercare echipele de intervenție din județ. În doar patru zile, pompierii au fost solicitați la incendii de vegetație în 11 localități, iar la Chegea flăcările au ajuns până în apropierea unei păduri, amenințând să provoace un dezastru de proporții.





Codul roșu de caniculă și temperaturile sufocante din ultimele zile au transformat vegetația uscată într-un adevărat butoi cu pulbere. Între 3 și 6 august, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au intervenit la numeroase incendii izbucnite în mai multe zone ale județului, luptând ore în șir pentru limitarea flăcărilor și protejarea comunităților.

Incendiile au fost semnalate în localitățile Cean, Urziceni, municipiul Satu Mare, Gherța Mică, Turulung Vii, Moftinu Mic, Becheni, Chegea, Tiream, Târșolț și Orbău, unde pompierii militari au acționat alături de serviciile voluntare pentru situații de urgență, autoritățile locale și alte instituții implicate.





Peste 40 de hectare de vegetație au fost distruse

Potrivit evaluărilor efectuate de ISU Satu Mare, incendiile la care au fost estimate suprafețele afectate au distrus peste șase hectare de vegetație uscată. Acest bilanț nu include însă incendiul de amploare produs joi, 6 august, în localitatea Chegea, unde situația a fost mult mai gravă.

Acolo, din cauza temperaturilor foarte ridicate, a vegetației extrem de uscate și a rafalelor de vânt, focul s-a propagat cu rapiditate și a ajuns până în imediata apropiere a unei păduri, existând un risc major ca incendiul să cuprindă fondul forestier.

Mobilizare exemplară la Chegea: pădurea a fost salvată în ultimul moment

La intervenția din Chegea au participat pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Tășnad, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Săcășeni, autoritățile locale și numeroși locuitori ai comunei, care s-au mobilizat exemplar pentru a opri înaintarea flăcărilor.

Efortul comun al tuturor celor implicați a făcut diferența. Deși incendiul a mistuit aproximativ 35 de hectare de vegetație uscată, focul a fost oprit înainte de a pătrunde în pădure, fiind evitat un incendiu de proporții, cu efecte grave asupra mediului și biodiversității.





ISU: Arderea vegetației uscate este interzisă

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au transmis mulțumiri tuturor instituțiilor, voluntarilor și cetățenilor care au contribuit la gestionarea acestor intervenții dificile, subliniind că solidaritatea și reacția rapidă au fost esențiale în limitarea pagubelor.

Totodată, pompierii reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă, iar în perioadele de caniculă și secetă orice foc scăpat de sub control se poate transforma în câteva minute într-un incendiu de mari proporții.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste maximă responsabilitate și să anunțe imediat orice incendiu observat, apelând numărul unic de urgență 112.