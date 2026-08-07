



Inspectorii sanitar-veterinari au verificat 72 de unități alimentare din județ în ultima săptămână. Deficiențele descoperite au dus la aplicarea a două amenzi contravenționale, iar verificările vor continua în zonele de agrement și în unitățile care pregătesc hrană pentru copii.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 31 iulie – 6 august 2026, o amplă acțiune de control în județ, verificând nu mai puțin de 72 de unități din domeniul alimentar.

Acțiunile au avut ca obiectiv principal protejarea sănătății consumatorilor și verificarea respectării legislației privind siguranța alimentelor, inspectorii punând accent atât pe prevenție, cât și pe consilierea operatorilor economici.

Verificări în magazine, restaurante, piețe și unități de procesare

În cadrul controalelor au fost inspectate abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume-fructe, brutării, unități de panificație, producători de băuturi și depozite alimentare.

Inspectorii au urmărit respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aplicarea procedurilor HACCP, precum și modul în care operatorii economici își desfășoară programele de autocontrol în unitățile de producție și procesare.

Două amenzi, în valoare totală de 11.200 de lei

În urma verificărilor, inspectorii DSVSA au constatat mai multe neconformități și au aplicat două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 11.200 de lei.

Cea mai mare amendă, de 10.000 de lei, a fost aplicată unei covrigării, pentru nerespectarea normelor privind etichetarea produselor alimentare și a cerințelor referitoare la întreținerea spațiilor de prelucrare și comercializare.

O a doua sancțiune, în valoare de 1.200 de lei, a fost aplicată unei cantine, pentru deficiențe privind întreținerea spațiilor, instalațiilor, utilajelor și ustensilelor utilizate în activitatea de preparare și servire a alimentelor.

Potrivit reprezentanților DSVSA, sancțiunile au fost aplicate doar în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau atunci când acestea au reprezentat un risc semnificativ pentru siguranța alimentelor.

Controalele continuă în zonele de agrement și în unitățile care gătesc pentru copii

Inspectorii sanitar-veterinari anunță că acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, în special în zonele de agrement din județ, dar și în unitățile de alimentație publică care pregătesc și livrează hrană caldă pentru creșe, grădinițe, alte instituții sau persoane fizice.

DSVSA Satu Mare reamintește cetățenilor că pot semnala orice suspiciune privind nerespectarea normelor sanitare veterinare și a siguranței alimentare prin intermediul Call Center-ului, la numerele de telefon 0800.826.787 (apel gratuit) și 0261.715.956.