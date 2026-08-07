Partida de sâmbătă, din Liga a II-a, se va disputa sub supravegherea forțelor de ordine. Spectatorii sunt sfătuiți să vină din timp la stadion și să respecte regulile, în caz contrar riscând sancțiuni.

Microbiștii sătmăreni sunt așteptați sâmbătă, 8 august, pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan”, unde, de la ora 11:00, CSM Olimpia Satu Mare va întâlni CSM Reșița, într-o partidă din cadrul Ligii a II-a.

Pentru ca evenimentul sportiv să se desfășoare fără incidente, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri speciale de ordine și siguranță publică atât în zona stadionului, cât și în interiorul arenei.

Accesul spectatorilor va fi atent monitorizat

Jandarmii anunță că vor supraveghea comportamentul suporterilor pe întreaga durată a evenimentului, atât pe traseele de acces către stadion și la plecare, cât și în incinta arenei sportive.

Totodată, potrivit legislației în vigoare, măsurile de ordine din interiorul stadionului, controlul accesului, paza vestiarelor, protecția arbitrilor și supravegherea spectatorilor vor fi asigurate de agenții societății de pază și protecție contractate de clubul CSM Olimpia Satu Mare.

Pentru prevenirea incidentelor, forțele de ordine vor putea realiza înregistrări video și fotografii operative în vederea identificării persoanelor care încalcă legea.

Ce este interzis pe stadion

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc că spectatorii nu au voie să introducă în stadion:

băuturi alcoolice;

materiale pirotehnice;

obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților;

bannere, inscripții sau alte materiale care incită la ură, discriminare ori violență.

De asemenea, este strict interzisă aruncarea către teren, către jucători, arbitri, oficiali, spectatori sau forțele de ordine a oricăror obiecte ori substanțe care pot provoca accidente sau pot afecta desfășurarea meciului.

Recomandările jandarmilor pentru suporteri

Pentru ca partida să se desfășoare într-o atmosferă de fair-play, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare le recomandă spectatorilor:

să vină din timp la stadion și să manifeste răbdare în timpul controlului de acces;

să respecte indicațiile jandarmilor și ale personalului de ordine;

să adopte un comportament civilizat și să evite orice conflict;

să nu răspundă provocărilor și să se delimiteze de orice formă de violență;

să solicite imediat sprijinul forțelor de ordine dacă observă incidente sau persoane cu un comportament agresiv;

să își supravegheze copiii pe întreaga durată a meciului;

să nu blocheze căile de acces și evacuare din stadion.

Apel la responsabilitate

Jandarmeria face apel la toți suporterii să contribuie la desfășurarea partidei într-un climat de respect și fair-play, astfel încât duelul dintre CSM Olimpia Satu Mare și CSM Reșița să rămână un spectacol sportiv atât pe teren, cât și în tribune.