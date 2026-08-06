Peste 350 de amenzi aplicate într-o singură zi de polițiștii sătmăreni Locale •





Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au continuat și în data de 5 august acțiunile pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, desfășurând controale în întreg județul. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 350 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 115.000 de lei.

Pe linia menținerii ordinii și liniștii publice, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 30.000 de lei, pentru diferite abateri constatate în timpul misiunilor desfășurate în județ.

O atenție deosebită a fost acordată și siguranței traficului rutier. Echipajele de poliție au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control pe principalele artere de circulație, în urma cărora au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 85.000 de lei. Acțiunile au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație.

Reprezentanții IPJ Satu Mare precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale, reducerea riscului producerii accidentelor rutiere și menținerea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii. Polițiștii le recomandă participanților la trafic să respecte legislația rutieră și să adopte un comportament responsabil, pentru protejarea propriei vieți și a celorlalți participanți la trafic.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te