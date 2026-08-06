Fotografiile care spun poveștile Banatului ajung la Muzeul de Artă Satu Mare

Locale 06.08.2026 16:50
Fotografiile care spun poveștile Banatului ajung la Muzeul de Artă Satu Mare


Muzeul Județean Satu Mare invită publicul la vernisajul expoziției de fotografie etnografică și costume populare „Bănățenii în țoalele lor”, un eveniment dedicat memoriei satului bănățean și patrimoniului cultural românesc. Vernisajul va avea loc vineri, 7 august, de la ora 13:00, la Muzeul de Artă Satu Mare.

Expoziția, realizată din colecția Simona și Alexander Waldemar Megerle și curatoriată de dr. Mara Lobonț-Pușcaș, reunește fotografii de familie realizate în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și pe parcursul secolului al XX-lea, alături de piese autentice de costum popular.

Mai mult decât simple imagini de arhivă, fotografiile expuse reprezintă adevărate documente istorice. Ele surprind generații întregi, momente importante din viața familiilor, portul tradițional și transformările comunităților de-a lungul timpului. Fiecare detaliu – de la haine și expresii până la decorul atelierului fotografic – oferă informații valoroase despre identitatea, statutul social și obiceiurile oamenilor din Banat.

Într-o perioadă în care realizarea unei fotografii era un eveniment rar și important, fiecare portret devenea o mărturie peste timp. Tocmai de aceea, expoziția își propune să readucă în atenția publicului valoarea documentară și emoțională a fotografiei de familie.

Organizatorii îi invită pe iubitorii de istorie, etnografie și patrimoniu să descopere poveștile ascunse în spatele acestor imagini care au traversat generații și să pășească, pentru câteva clipe, în universul autentic al satului bănățean de altădată.

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