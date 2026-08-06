WELL PLAST SRL, cu sediul in Loc. Negresti Oas, Str. Vasile Lucaciu, Nr. 16, Jud. Satu Mare, titular al proiectului: ʺCrearea unei noi unatati de fabricare a produselor din beton pentru constructiiʺ, propus a fi amplasate in Loc. Tasnad, f.n.CF nr. 113136 Tasnad, Jud. Satu mare, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Batran, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare in zilele de luni- joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competgente pentru protectia mediului.