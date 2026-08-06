Proiectul fabricii WELL PLAST din Tășnad intră în etapa de încadrare pentru acordul de mediu

Anunțuri 06.08.2026 14:49
Proiectul fabricii WELL PLAST din Tășnad intră în etapa de încadrare pentru acordul de mediu

WELL PLAST SRL, cu sediul in Loc. Negresti Oas, Str. Vasile Lucaciu, Nr. 16, Jud. Satu Mare, titular al proiectului: ʺCrearea unei noi unatati de fabricare a produselor din beton pentru constructiiʺ, propus a fi amplasate in Loc. Tasnad, f.n.CF nr. 113136 Tasnad, Jud. Satu mare, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Directia Judeteana de Mediu Satu Mare, Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Batran, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare in zilele de luni- joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii  la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10  zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competgente pentru protectia mediului.

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