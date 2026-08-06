



Comunitatea șvabilor din Ardud va celebra sâmbătă, 8 august 2026, împlinirea a 300 de ani de la colonizarea șvabilor în localitate (1726–2026), printr-o serie de manifestări dedicate istoriei, tradițiilor și identității multiculturale a orașului.

Evenimentul aniversar va avea loc în curtea Forumului Democrat German din Ardud, vizavi de Biserica Catolică, și va reuni membri ai comunității locale, invitați din țară și din străinătate, precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor culturale.

Programul va începe la ora 10:30 cu primirea invitaților, urmată de Sfânta Liturghie festivă la ora 11:00. Deschiderea oficială și discursurile de salut sunt programate pentru ora 13:00, iar de la 14:00 participanții vor putea urmări un program cultural dedicat tradițiilor șvăbești. Manifestările se vor încheia cu Balul Șvabilor, programat de la ora 19:00.

Organizatorii subliniază că aniversarea reprezintă un omagiu adus generațiilor de șvabi care, începând din anul 1726, au contribuit la dezvoltarea economică, socială, culturală și spirituală a Ardudului, lăsând o moștenire importantă în istoria orașului.

Sub mesajul „De 300 de ani ne păstrăm tradițiile, credința și comunitatea”, jubileul își propune să evidențieze patrimoniul multicultural al Ardudului și rolul pe care comunitatea șvabilor l-a avut în formarea identității locale. Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această sărbătoare dedicată istoriei, tradițiilor și conviețuirii dintre comunitățile din zonă.