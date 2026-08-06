Administratorul public Maskulik Csaba a primit în audiență cetățenii din Satu Mare

Locale 06.08.2026 11:01
Administratorul public Maskulik Csaba a primit în audiență cetățenii din Satu Mare


Administratorul public al municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, a susținut astăzi o nouă sesiune de audiențe, în cadrul căreia a discutat cu sătmărenii înscriși pentru a identifica soluții la problemele aflate în competența administrației locale.

Persoanele care au participat la audiențe au primit sprijin, îndrumare și informații privind pașii necesari pentru rezolvarea solicitărilor adresate Primăriei Municipiului Satu Mare, acolo unde acestea țin de atribuțiile administrației publice locale.

Reprezentanții Primăriei reamintesc că, pe lângă audiențele organizate periodic, cetățenii pot comunica rapid și eficient cu instituția prin intermediul platformei online Satu Mare CITY Portal. Prin acest portal pot fi accesate serviciile electronice ale primăriei, pot fi depuse cereri și sesizări, iar stadiul solicitărilor poate fi urmărit online.

Autoritățile încurajează utilizarea platformei digitale pentru simplificarea relației dintre administrația locală și cetățeni, reducerea timpului de așteptare și soluționarea cât mai eficientă a problemelor semnalate.

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