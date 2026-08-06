



Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat joi, 6 august, la evenimentul „Poduri peste granițe – Zilele Diasporei Sătmărene”, organizat la Casa Dăinuirii din municipiul Satu Mare. Manifestarea a reunit reprezentanți ai autorităților, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și ai instituțiilor din domeniul ocupării forței de muncă, alături de sătmăreni din diaspora și din țară.

Evenimentul, organizat de Organizația Femeilor Antreprenor, Asociația ACCES LA VIITOR și Asociația A.N.A., în colaborare cu AJOFM Satu Mare, a avut ca obiectiv promovarea oportunităților de dezvoltare profesională și antreprenorială din județ, precum și încurajarea revenirii acasă a românilor plecați peste hotare.

În cadrul Hub-ului de Business și Mentorat, reprezentanții AJOFM Satu Mare au prezentat programele „Ucenicia la locul de muncă”, destinat calificării profesionale într-un mediu real de lucru, și proiectul SMART-SPO, prin care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă modernizează și digitalizează serviciile publice de ocupare, oferind acces mai rapid la consiliere, locuri de muncă și servicii online pentru angajați și angajatori.

Programul a inclus, de asemenea, prezentări susținute de consultanți în afaceri, reprezentanți ai instituțiilor bancare și lansarea Bursei Mentorilor A.N.A., inițiativă menită să sprijine dezvoltarea profesională și antreprenorială a participanților.

În intervenția sa, prefectul Altfatter Tamás a evidențiat rolul unor astfel de evenimente în consolidarea legăturii dintre diaspora și comunitatea locală, subliniind că dialogul dintre autorități, mediul economic și sătmărenii plecați poate genera soluții concrete pentru întoarcerea și reintegrarea acestora.

„Poduri peste granițe nu este doar numele unui eveniment, ci un angajament pe care ni-l asumăm ca autoritate: acela de a construi, împreună cu diaspora, condițiile pentru ca întoarcerea acasă să nu mai fie un vis, ci o alegere firească. Le mulțumesc tuturor celor care au ales astăzi să fie alături de comunitatea sătmăreană și le spun, din suflet, celor plecați: Satu Mare vă așteaptă cu brațele deschise”, a declarat prefectul județului Satu Mare.