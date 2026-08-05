Șofer prins băut la volan în Negrești-Oaș: dosar penal după un control al polițiștilor Locale •



Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din comuna Vama, este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, pe o stradă din orașul Negrești-Oaș.

Incidentul a avut loc marți, 4 august, în jurul orei 19:30, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Victoriei. În timpul verificărilor, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, domiciliat în localitatea Vama.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita prevăzută de lege pentru răspunderea penală. Conducătorul auto a fost condus pentru recoltarea probelor biologice, conform procedurilor legale, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește că șofatul după consumul de alcool reprezintă un risc major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și poate avea consecințe grave, atât din punct de vedere legal, cât și al siguranței rutiere.

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