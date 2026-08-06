



Țara Oașului se pregătește să găzduiască un nou eveniment dedicat mișcării în aer liber și promovării patrimoniului local. Asociația Patrimoniul Țării Oașului, în parteneriat cu proiectul Via Oaș, a dat startul înscrierilor pentru prima ediție a „Cărările Oașului – Trail & Run”, care va avea loc în perioada 29-30 august 2026, în zona Luna Șes – LunaVentura Parc, din orașul Negrești-Oaș.

Organizatorii își propun ca evenimentul să devină o tradiție și să promoveze frumusețea peisajelor din Țara Oașului, patrimoniul natural și cultural al regiunii, dar și un stil de viață activ și sănătos. Sub sloganul „Aleargă, pășește, descoperă!”, participanții sunt invitați să exploreze zona prin alergare montană și drumeții.

Probe pentru toate vârstele

Ziua de 29 august este dedicată competițiilor sportive, iar participanții vor putea alege între mai multe probe:

Semimaraton – 23 km

Cross – 11 km

Junior Cross – 5 km

Kinder Cross – 2 km

Pe lângă întrecerile sportive, programul va cuprinde momente culturale și artistice, degustări gastronomice cu preparate tradiționale din Țara Oașului, ceaun pentru participanți și o surpriză muzicală pregătită de organizatori.

Alin și Tibi Ușeriu, invitați speciali

Cea de-a doua zi a evenimentului, 30 august, va avea un caracter aparte. Participanții vor lua parte la o drumeție alături de Alin Ușeriu și Tibi Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, urmând să participe și la un dialog despre comunitate, natură și rolul traseelor turistice în dezvoltarea locală.

Evenimentul marchează totodată inaugurarea traseului Via Oaș, parte a rețelei Via Transilvanica, și își propune să pună în valoare patrimoniul natural și cultural al regiunii prin turism activ și implicarea comunității.

Aurelia Fedorca: „Acest prim pas poate deveni începutul unei tradiții”

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, consideră că noul eveniment reprezintă mai mult decât o competiție sportivă.

„Cărările Oașului – Trail & Run este mai mult decât o competiție sportivă. Este o invitație de a redescoperi locurile care ne definesc, de a ne bucura de natură, de mișcare și de comunitatea din care facem parte. Țara Oașului are peisaje spectaculoase, oameni primitori și povești care merită trăite. Acum avem ocazia să le arătăm tuturor, pas cu pas, pe cărările noastre”, a transmis edilul.

Aceasta a subliniat că prezența lui Alin Ușeriu și Tibi Ușeriu, inițiatorii Via Transilvanica, conferă evenimentului o valoare specială și poate inspira dezvoltarea unei noi tradiții în zonă.

Înscrierile sunt deschise

Organizatorii îi invită pe iubitorii de sport, natură și drumeții să se înscrie la prima ediție a „Cărările Oașului – Trail & Run”, un eveniment care își propune să promoveze Țara Oașului ca destinație pentru turism activ și să aducă împreună comunitatea locală și vizitatorii într-un weekend dedicat mișcării, tradițiilor și patrimoniului natural.