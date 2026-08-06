



Copiii participanți la tabăra de vară organizată de Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turț au avut parte de o experiență inedită, după ce proiectul „Corabia piraților” al Bibliotecii Județene Satu Mare a ajuns în mijlocul lor.

Activitatea a îmbinat lectura, jocul și educația civică într-un mod atractiv și interactiv. Micii participanți au intrat în pielea unor pirați adevărați, au aflat cum trăiau aceștia, cine au fost în realitate și au descoperit că poveștile despre aventură pot deveni și o ocazie de învățare.

Programul a continuat cu momente muzicale și jocuri, iar inspirându-se din cartea „Alegeri în junglă”, copiii au organizat propriul proces electoral. Au votat, și-au exprimat opțiunile și au înțeles, prin activități practice, că fiecare vot contează și că democrația se construiește prin implicarea fiecăruia.

La final, participanții au lucrat în echipă, fiecare având un rol bine stabilit, demonstrând că spiritul de colaborare și creativitatea sunt la fel de importante ca aventura.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare subliniază că astfel de activități urmăresc să apropie copiii de lectură prin metode interactive și să transforme biblioteca într-un spațiu al descoperirii, al imaginației și al educației. Ziua petrecută la Turț s-a încheiat cu multe zâmbete, voie bună și amintiri care vor rămâne mult timp în sufletele celor mici.