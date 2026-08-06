Amical de gală pentru Unirea Tășnad Sport •

AFC Unirea Tășnad continuă seria meciurilor de pregătire din această vară cu un adversar de prestigiu. Vineri, 7 august, de la ora 11:00, formația sătmăreană va întâlni CFR Cluj, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Pentru Unirea, partida reprezintă un excelent prilej de verificare înaintea noului sezon competițional. Staff-ul tehnic va avea ocazia să evalueze nivelul de pregătire al lotului, să testeze jucătorii aflați în probe și să consolideze relațiile de joc într-un duel cu un adversar de top.

De partea cealaltă, este de așteptat ca CFR Cluj să alinieze o formulă experimentală, cu mulți tineri din cadrul clubului. Formația clujeană este angrenată în preliminariile UEFA Conference League și va disputa joi seară manșa cu Tromsø, astfel că titularii vor fi, cel mai probabil, menajați pentru confruntarea europeană.

Chiar și în aceste condiții, meciul se anunță unul atractiv, oferindu-le jucătorilor Unirii șansa de a se măsura cu unii dintre cei mai promițători fotbaliști ai academiei și lotului lărgit al vicecampioanei României.



Meci amical

📅 Vineri, 7 august 2026

🕚 Ora 11:00

📍 Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

Hai, Unirea Tășnad!





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