Primăria Baia Mare a lansat licitația pentru organizarea celei de-a 31-a ediții a celui mai important festival al orașului, iar caietul de sarcini dezvăluie lista artiștilor care vor urca pe scenă în perioada 18-20 septembrie. Contractul este estimat la aproape două milioane de lei, fără TVA.

Sărbătoarea Castanelor, cel mai așteptat eveniment al toamnei din Baia Mare, începe să prindă contur. Municipalitatea a lansat procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului privind organizarea ediției cu numărul 31, care se va desfășura în perioada 18-20 septembrie 2026. Documentația publicată scoate la iveală atât valoarea investiției, cât și numele artiștilor care vor transforma centrul municipiului într-o adevărată scenă a muzicii românești.

Valoarea estimată a contractului pentru serviciile de organizare este de 1.900.826 de lei, fără TVA, sumă care acoperă întreaga desfășurare a manifestărilor culturale.

Trei zile de concerte cu nume importante ale muzicii românești

Scena principală amplasată pe Bulevardul Unirii va reuni unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului.

Festivalul va debuta vineri, 18 septembrie, cu recitalurile susținute de EMAA, Killa Fonic și Irina Rimes, într-o seară dedicată muzicii pop și urban.

Sâmbătă, atmosfera va continua cu Mira, Vescan și legendara trupă Paraziții, una dintre cele mai longevive formații hip-hop din România.

Ultima zi a festivalului îi va aduce în fața publicului pe Andia, Andrei Bănuță, iar capul de afiș al serii va fi Andra, una dintre cele mai iubite artiste din țară.

Piața Libertății va găzdui folclor, rock și muzică pentru toate gusturile

În paralel, cea de-a doua scenă, amenajată în Piața Libertății, va oferi un program divers, în care tradițiile maramureșene se vor îmbina cu muzica rock, folk și pop.

Prima zi va începe cu Concursul Național de Muzică Populară „Maramureșul și prietenii”, acompaniat de Orchestra de copii și tineri „Comorile Maramureșului”, urmat de concertele susținute de Zdob și Zdub, Ultimu' Nivel, Everybody Knows și Hideaway, formație alcătuită din elevi ai Colegiului de Arte din Baia Mare.

Sâmbătă vor avea loc Gala concursului, ateliere și momente tradiționale de dans, inclusiv un flash mob dedicat horelor maramureșene. Seara va continua cu recitaluri susținute de Ducu Bertzi, Focul Viu, Marcel Pavel și Luminița Anghel.

Duminică, scena din Piața Libertății va fi rezervată unui spectacol de amploare oferit de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, care va prezenta producția artistică „Drag de România mea, drag de România noastră”, avându-l ca invitat special pe Fuego (Paul Surugiu).

Aproape două milioane de lei pentru organizarea ediției din acest an

Potrivit documentației de atribuire, Primăria Baia Mare estimează că organizarea ediției din acest an va costa 1.900.826 de lei, fără TVA. Contractul vizează serviciile necesare desfășurării întregului eveniment cultural, de la producția spectacolelor și asigurarea infrastructurii tehnice până la logistica aferentă festivalului.

După finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului, organizatorii vor putea confirma oficial programul artistic și toate activitățile pregătite pentru una dintre cele mai importante sărbători ale municipiului Baia Mare.

Cea de-a 31-a ediție a Sărbătorii Castanelor promite astfel trei zile de concerte, spectacole folclorice și momente culturale dedicate unui public de toate vârstele, evenimentul urmând să readucă în centrul orașului zeci de mii de participanți din Maramureș și din întreaga regiune.