Tot ce trebuie să știe candidații înainte de examen

407 candidați sunt așteptați în cele două centre de examen organizate în județul Satu Mare pentru sesiunea iulie–august a examenului național de bacalaureat. Primele probe scrise încep luni, 10 august, iar autoritățile reamintesc regulile stricte care trebuie respectate.

Sute de absolvenți de liceu din județul Satu Mare intră, începând de luni, 10 august, în emoțiile sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat. Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a finalizat toate pregătirile pentru desfășurarea în condiții optime a probelor scrise, care se vor desfășura în perioada 10–13 august 2026.

În această sesiune sunt înscriși 407 candidați, dintre care 265 provin din promoția curentă, iar 142 sunt absolvenți ai seriilor anterioare. Pentru susținerea examenului au fost organizate două centre de examen la nivelul județului.

Calendarul probelor scrise

Candidații vor susține probele după următorul calendar:

Luni, 10 august – Limba și literatura română (proba E.a);

– Limba și literatura română (proba E.a); Marți, 11 august – Proba obligatorie a profilului (proba E.c);

– Proba obligatorie a profilului (proba E.c); Joi, 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);

– Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d); Vineri, 13 august – Limba și literatura maternă (proba E.b).

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, doar pe baza unui act de identitate valabil. Probele încep la ora 9:00, iar timpul destinat rezolvării subiectelor este de trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea acestora în sala de examen.

Evaluare digitală și reguli stricte

Și în această sesiune, lucrările vor fi evaluate în format digital, în cadrul centrului zonal de evaluare desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Reprezentanții ISJ atrag atenția că regulile de desfășurare a examenului sunt foarte stricte. Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, poșete, telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, stick-uri de memorie sau alte dispozitive electronice.

De asemenea, sunt interzise manualele, dicționarele, notițele și orice alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Comunicarea între candidați sau cu exteriorul este, de asemenea, strict interzisă.

Orice încălcare a regulamentului atrage eliminarea din examen, chiar dacă obiectele interzise nu au fost folosite. Candidații eliminați nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat.

Când se afișează rezultatele

Rezultatele vor fi comunicate anonimizat, prin intermediul codurilor individuale atribuite fiecărui candidat.

Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august 2026.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în perioada 19–20 august, candidații vor putea depune contestații. Tot în intervalul 18–20 august, cei interesați vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările de examen, fără ca acest demers să îi oblige să depună contestație.

Rezultatele finale vor fi afișate în 24 august 2026, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Mesaj pentru candidați

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare le urează succes tuturor absolvenților care participă la sesiunea iulie–august a examenului de bacalaureat și îi îndeamnă să respecte cu strictețe regulamentul de organizare și desfășurare a probelor.

Miza este una importantă, iar o bună pregătire, alături de respectarea regulilor, reprezintă cheia pentru obținerea diplomei de bacalaureat.