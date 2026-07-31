Locuitorii din Moftinu Mic, Sânmiclăuș și Istrău beneficiază de condiții moderne de circulație după finalizarea unor investiții importante în infrastructura rutieră. Evenimentul de inaugurare a avut loc vineri și a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene.

Comuna Moftin a marcat, vineri, un nou pas important în procesul de modernizare a infrastructurii rutiere, prin inaugurarea mai multor drumuri comunale care vor îmbunătăți considerabil condițiile de circulație și calitatea vieții locuitorilor.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a conducerii Primăriei Moftin, precum și a altor invitați, fiind un moment simbolic pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai dinamice comune ale județului.

Investiții care schimbă fața comunei

În cadrul ceremoniei au fost inaugurate un drum comunal în localitatea Moftinu Mic, șase drumuri comunale în localitatea Sânmiclăuș, precum și drumul comunal DC 51 Sânmiclăuș – Istrău, investiții care facilitează accesul locuitorilor și sporesc confortul celor care tranzitează zona.

Un aspect remarcat de participanți este faptul că, odată cu finalizarea acestor lucrări, toate drumurile comunale din localitatea Sânmiclăuș sunt acum asfaltate, o realizare importantă pentru administrația locală și pentru comunitate.

Primarul Gheorghe David: „Investim pentru oameni”

Primarul comunei Moftin, Gheorghe David, a prezentat investițiile finalizate și beneficiile pe care acestea le aduc locuitorilor.

Edilul a subliniat că modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă una dintre prioritățile administrației locale, iar cele două investiții inaugurate vor contribui semnificativ la creșterea nivelului de trai, la dezvoltarea comunei și la asigurarea unor condiții moderne de deplasare pentru cetățeni.

Apreciere din partea Consiliului Județean

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a felicitat conducerea Primăriei Moftin pentru modul în care a reușit să implementeze aceste proiecte și pentru preocuparea constantă față de dezvoltarea comunității.

Acesta a evidențiat importanța investițiilor în infrastructura rutieră, subliniind că drumurile moderne înseamnă nu doar confort, ci și oportunități mai mari de dezvoltare economică și socială pentru întreaga zonă.

Panglică inaugurală și vizită pe noile drumuri

Momentul festiv a fost marcat prin tăierea panglicii inaugurale, după care participanții au efectuat o vizită pe teren pentru a vedea lucrările finalizate atât în localitatea Sânmiclăuș, cât și pe drumul comunal DC 51 Sânmiclăuș – Istrău.

Noile investiții reprezintă încă o etapă importantă în modernizarea comunei Moftin și confirmă preocuparea administrației locale pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea calității vieții locuitorilor.

Prin aceste proiecte, comuna continuă să își consolideze statutul de localitate aflată într-un proces susținut de dezvoltare, în care investițiile în infrastructură rămân una dintre principalele priorități ale administrației locale.