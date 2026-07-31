Cea de-a XVII-a ediție a Zilelor Medicale ale Țării Oașului a adus la Negrești-Oaș medici specialiști, cadre universitare și rezidenți din întreaga țară, într-un eveniment dedicat schimbului de experiență și celor mai noi abordări din medicina internă.

Negrești-Oaș a găzduit, în perioada 30 iulie – 1 august 2026, unul dintre cele mai importante evenimente medicale din nord-vestul României. Cea de-a XVII-a ediție a Zilelor Medicale ale Țării Oașului a reunit medici specialiști, cadre universitare, rezidenți și invitați din întreaga țară, transformând orașul într-un veritabil centru al dialogului științific și al perfecționării profesionale.

Manifestarea, devenită deja o tradiție în lumea medicală, a oferit participanților oportunitatea de a dezbate cele mai noi recomandări și provocări din domeniul medicinei interne, într-un cadru care a încurajat schimbul de experiență și colaborarea între specialiști.

Investițiile în sănătate înseamnă și investiții în oameni

La deschiderea oficială a simpozionului au participat prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședintele Roxana Petca, Primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, care au transmis un mesaj de susținere pentru comunitatea medicală și pentru inițiativele dedicate formării profesionale continue.

În discursul său, Pataki Csaba a evidențiat faptul că dezvoltarea sistemului sanitar presupune atât investiții în infrastructură și aparatură medicală, cât și în pregătirea permanentă a personalului medical.

„Modernizarea Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș este cea mai mare investiție pe care Consiliul Județean Satu Mare o realizează în domeniul sănătății. Dar investițiile în sănătate nu înseamnă doar clădiri și aparatură modernă, ci și susținerea dezvoltării profesionale a medicilor. De aceea mă bucur că acest simpozion a ajuns la cea de-a XVII-a ediție și îi felicit pe organizatori pentru că au reușit să aducă și în acest an la Negrești-Oaș specialiști din întreaga țară. Medicina internă este o specialitate esențială, iar pregătirea continuă înseamnă servicii medicale mai bune pentru pacienți”, a declarat președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Teme medicale de actualitate și schimb de experiență între specialiști

Programul științific al ediției din acest an a cuprins o serie de prezentări și dezbateri dedicate unor patologii complexe și de mare interes pentru practica medicală.

În cadrul sesiunilor au fost abordate teme precum bolile inflamatorii cronice intestinale, sindromul de apnee în somn, insuficiența cardiacă, precum și cele mai recente recomandări cuprinse în ghidurile internaționale privind diagnosticul și tratamentul acestor afecțiuni.

Participanții au avut ocazia să analizeze cazuri clinice, să afle despre metode moderne de diagnostic și terapii actuale și să facă schimb de experiență cu unii dintre cei mai apreciați specialiști din domeniu.

Nume importante ale medicinei românești, prezente la Negrești-Oaș

Evenimentul a reunit numeroși invitați de prestigiu din lumea medicală. Printre aceștia s-au numărat Dr. Bidilean, președintele Colegiului Medicilor Satu Mare, Dr. Ioan Sergiu, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Satu Mare, alături de alți medici specialiști și cadre universitare din diferite centre medicale ale țării.

Gazda și principalul organizator al manifestării a fost Dr. Vasile Negreau, cel care, alături de echipa sa, a contribuit la consolidarea prestigiului acestui simpozion, devenit unul dintre cele mai importante evenimente medicale organizate anual în județul Satu Mare.

O tradiție care consolidează excelența în actul medical

Ajunse la cea de-a XVII-a ediție, Zilele Medicale ale Țării Oașului demonstrează că educația medicală continuă reprezintă un pilon esențial al unui sistem de sănătate modern și performant.

Prin participarea unor reputați specialiști din întreaga țară și prin abordarea celor mai noi direcții din medicina internă, simpozionul de la Negrești-Oaș contribuie la dezvoltarea profesională a medicilor și, implicit, la creșterea calității actului medical oferit pacienților.

Evenimentul reconfirmă, totodată, rolul important pe care județul Satu Mare și comunitatea medicală din Țara Oașului îl au în promovarea excelenței profesionale și a colaborării între specialiștii din domeniul sănătății.