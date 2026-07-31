Corul Seniorilor Sătmăreni CARP a oferit o după-amiază memorabilă pe terasa de la Fazanerie Gelu, unde muzica, versul și voia bună au demonstrat că frumusețea comunității stă în oamenii care îi păstrează vie identitatea.

Într-o atmosferă caldă, încărcată de emoție și nostalgie, terasa de la Fazanerie Gelu a devenit, joi, locul în care tradiția, muzica și poezia s-au împletit armonios într-o întâlnire dedicată sufletului. Corul Seniorilor Sătmăreni CARP a reunit membri ai comunității, invitați de seamă și iubitori ai culturii într-un eveniment în care cântecele, versurile și momentele de bună dispoziție au creat amintiri de neuitat.





Ana Cucu a dat tonul unei întâlniri pline de emoție

Evenimentul a fost deschis de coordonatorul Corului Seniorilor Sătmăreni CARP, Ana Cucu, fiică a satului Gelu și principalul organizator al acestei frumoase reuniuni. Cu emoție și bucurie, aceasta le-a adresat un călduros bun venit tuturor celor prezenți, mulțumindu-le pentru că au ales să petreacă împreună câteva ore dedicate culturii, prieteniei și spiritului comunitar.





Momentele artistice susținute de Corul Seniorilor Sătmăreni CARP, dirijat de prof. Camelia Tăbăcaru, au fost apreciate și răsplătite cu aplauze îndelungi, repertoriul ales reușind să creeze o atmosferă de sărbătoare și comuniune.

Fostele dirijoare a corului, prof. Renata Inovan și prof. Maria Chiș, au fost de asemeena prezente la acest frumos eveniment, având calitatea de invitat special,

Invitați de seamă alături de seniorii sătmăreni

Întâlnirea de la Gelu s-a bucurat și de prezența unor invitați care susțin constant viața culturală a județului. Printre aceștia s-au numărat directorul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, Robert Laszlo, omul de cultură și scriitorul Felician Pop, primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciții, precum și inspectorul școlar general adjunct, Mariana Sălăgean.





Participarea acestora a conferit evenimentului o notă de apreciere față de inițiativele care promovează valorile culturale și păstrează vii legăturile dintre oameni.

Muzică, poezie și talent din inimă pentru comunitate

Programul artistic a fost unul divers și plin de sensibilitate. Alături de membrii corului au urcat în fața publicului preotul pensionar Viorel Pașca, fiu al satului Gelu, care a impresionat prin interpretările sale vocale, dar și prin momentele instrumentale la vioară și trompetă.





De asemenea, preotul pensionar Gheorghe Sorian a încântat audiența cu vocea sa și cu acordionul, iar tinerii Adrian Lupescu și Alexio Bocrici au adus un plus de prospețime prin interpretările la voce și chitară clasică.





Printre cei care au contribuit la atmosfera festivă s-a numărat și Florin Dura, fiu al satului Gelu, care a oferit publicului momente muzicale la orgă electronică, chitară electrică și voce.





Poezia și-a găsit, la rândul ei, locul în această frumoasă întâlnire prin recitalul susținut de Darius Pop, un alt fiu al satului Gelu. Acesta a recitat versuri deosebite, atât din creația proprie, cât și din operele unor poeți consacrați, fiind răsplătit cu aprecierea celor prezenți.





Sarmale ca acasă și recunoștință pentru cei implicați

Atmosfera de familie a fost completată de preparatele tradiționale. Participanții s-au bucurat de sarmalele apreciate de toți cei prezenți, pregătite cu multă pricepere de Viorica Gligan, și ea fiică a satului Gelu, care a contribuit astfel la reușita întâlnirii.





De asemenea, de ciurigăi și gogosi dar și de alte aspecte organizatorice au fost responsabile doamnele Viorica Bob, Aurica Baltos, Florica Mamulas, Marcela Petruț, Viorica Muresan.

La final, organizatorii au adresat mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la buna desfășurare a evenimentului. O apreciere aparte a fost îndreptată către doamnele originare din satul Gelu, membre ale Corului Seniorilor Sătmăreni CARP, al căror implicare, devotament și spirit de echipă au avut un rol esențial în organizarea și succesul acestei frumoase manifestări.





Întâlnirea de la Gelu a demonstrat încă o dată că muzica, poezia și tradițiile au puterea de a apropia oamenii și de a crea punți între generații. A fost o zi în care emoția, prietenia și respectul pentru valorile autentice au transformat un simplu eveniment într-o adevărată sărbătoare a comunității.



