Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare anunță că în județ se mențin restricțiile sanitar-veterinare impuse ca urmare a focarului de Pestă Porcină Africană (PPA) care evoluează în localitatea Cehăluț.

Vești mai bune vin însă din alte două localități, unde focarele de PPA din Bocicău și Craidorolț au fost oficial stinse.

La nivel european, situația epidemiologică rămâne îngrijorătoare. În prezent sunt în evoluție aproximativ 200 de focare de Pestă Porcină Africană în mai multe state, printre care Spania, Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, România, Letonia, Germania, Slovacia, Bosnia și Herțegovina și Croația.

În acest context, DSVSA Satu Mare continuă acțiunile de control și supraveghere în exploatațiile de animale din județ. Medicii veterinari împuterniciți verifică gospodăriile neprofesionale pentru identificarea eventualelor animale care prezintă semne clinice ale unor boli transmisibile la bovine, ovine, caprine și porcine.

Autoritățile reamintesc proprietarilor de animale că au obligația de a permite accesul medicilor veterinari în exploatații și de a asigura contenția animalelor, pentru ca verificările să se desfășoare în condiții corespunzătoare. Scopul acestor măsuri este prevenirea răspândirii bolilor și protejarea efectivelor de animale din județ.