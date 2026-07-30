Se spune că în politică nu mori niciodată. La Păulești, zicala a fost dusă la un nivel aproape paranormal. Deși un fost consilier local PNL a plecat dintre noi în urmă cu mai bine de un an, telefonul lui continuă să fie bombardat, la fiecare aniversare, cu tradiționalul și căldurosul „La mulți ani!”, inclusiv din partea unor colegi de partid.

Semn că memoria organizației funcționează impecabil... atâta timp cât nu trebuie actualizată.

În timp ce unii se chinuie să rămână relevanți politic, răposatul consilier reușește performanța de a fi felicitat mai constant decât mulți dintre cei încă prezenți la ședințe. Probabil că în grupurile de WhatsApp există deja convingerea că omul lipsește motivat și va răspunde imediat ce prinde semnal.

Unii spun că gestul este unul frumos. Alții cred că este dovada supremă că listele de contacte din partid sunt administrate după principiul: „Nu ștergem pe nimeni, poate mai trebuie la alegeri”.

Ne și imaginăm scena: îngerașii abia termină de cântat, iar telefonul vibrează din nou: „La mulți ani, multă sănătate și succes în activitate!”. Dacă există Wi-Fi în lumea de dincolo, probabil omul deja și-a dezactivat notificările.

Morala? În PNL Păulești, fidelitatea nu se oprește nici la poarta cimitirului. Iar dacă ai fost consilier, ai toate șansele să rămâi membru activ... măcar în agenda telefonică.

Un singur mister a rămas nerezolvat: oare anul viitor îi vor trimite doar felicitări... sau îl vor întreba și dacă poate participa la următoarea ședință de Consiliu Local?



