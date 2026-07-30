Accident spectaculos în sensul giratoriu de la urcarea pe Podul Transilvaniei. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar unul dintre ele s-a răsturnat pe carosabil.

Un accident rutier spectaculos s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 15:40, în municipiul Satu Mare, pe bulevardul Independenței, în sensul giratoriu de la urcarea pe Podul Transilvaniei, în cartierul Micro 17.

Din motive care urmează să fie stabilite de polițiști, două autoturisme au intrat în coliziune, iar în urma impactului unul dintre vehicule s-a răsturnat pe carosabil, atrăgând imediat atenția trecătorilor și a participanților la trafic.

Cinci persoane au primit îngrijiri medicale

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor, cu un efectiv de șapte cadre militare.

Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată. În schimb, cinci persoane au fost evaluate medical la locul accidentului, însă toate au refuzat transportul la spital.

Pompierii au eliminat riscul producerii unui incendiu

După acordarea primului ajutor și asigurarea zonei, pompierii au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, eliminând orice risc generat de accident.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de urgență.