Polițiștii au intensificat controalele în județ, aplicând peste 230 de sancțiuni pentru încălcarea legii și a regulilor de circulație.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 29 iulie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ.

Peste 230 de sancțiuni aplicate

În cadrul activităților de ordine publică, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei, pentru diverse abateri constatate.

În paralel, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor și combaterea încălcării legislației rutiere, aplicând peste 190 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

În total, în doar o zi, au fost aplicate peste 230 de amenzi, valoarea acestora depășind 100.000 de lei.

Acțiunile continuă

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind prevenirea faptelor antisociale, combaterea încălcărilor legislației rutiere și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.