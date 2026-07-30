Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul suspectei și la sediul instituției publice. Femeia este acuzată că ar fi falsificat date din sistemul informatic pentru a-și însuși diferențele din impozitele plătite de contribuabili.

O funcționară publică din localitatea Bătarci a fost reținută pentru 24 de ore, după ce polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Satu Mare au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar penal privind infracțiunile de fals informatic și delapidare în formă continuată.

Ancheta este coordonată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Cum ar fi funcționat mecanismul fraudei

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2025, femeia, în vârstă de 64 de ani, din Bătarci, ar fi emis chitanțe pentru impozitul datorat de proprietarii de autovehicule, calculate inițial în funcție de capacitatea cilindrică reală a acestora, încasând integral sumele datorate.

Ulterior, aceasta ar fi accesat fără drept aplicația informatică folosită pentru administrarea taxelor și impozitelor locale și ar fi modificat capacitatea cilindrică a autovehiculelor, introducând valori mai mici decât cele reale. În urma modificărilor, chitanțele inițiale ar fi fost anulate și înlocuite cu altele, în care impozitul datorat era considerabil mai mic.

Conform polițiștilor, diferența dintre suma achitată de contribuabili și valoarea înregistrată ulterior în sistem ar fi fost însușită de funcționara publică.

Prejudiciu estimat la 190.000 de lei

Anchetatorii estimează că, prin acest mecanism, a fost produs un prejudiciu de aproximativ 190.000 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul suspectei și la sediul unei instituții publice din Bătarci, polițiștii au ridicat mai multe documente și un telefon mobil, acestea urmând să fie analizate în cadrul anchetei.

Reținută pentru 24 de ore

Față de femeie a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Satu Mare.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare.

Potrivit legii, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale până la o hotărâre definitivă a instanței.