Aleșii județeni au adoptat zece puncte aflate pe ordinea de zi, de la redistribuirea fondurilor bugetare și finanțarea proiectelor sportive, până la modificări privind Spitalul Județean, DGASPC și Aeroportul Satu Mare.

Consiliul Județean Satu Mare s-a întrunit joi, 30 iulie, în ședință ordinară, având pe ordinea de zi zece proiecte de hotărâre care au vizat domenii importante pentru administrația județeană. Printre cele mai importante decizii s-au numărat rectificarea bugetului general consolidat al județului, majorarea tarifelor aeroportuare practicate de Aeroportul Satu Mare, aprobarea finanțărilor nerambursabile pentru activitățile sportive și o serie de măsuri privind sistemul de sănătate, asistența socială și organizarea instituțiilor aflate în subordinea administrației județene.

Redistribuirea fondurilor în funcție de necesități

Unul dintre cele mai importante proiecte aprobate a vizat rectificarea bugetului general consolidat al Județului Satu Mare pe anul 2026. Potrivit explicațiilor prezentate în cadrul ședinței, rectificarea nu a presupus alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat, ci doar redistribuirea sumelor existente între diferite capitole bugetare.

Astfel, resursele financiare au fost mutate către domeniile în care au existat nevoi urgente de finanțare, fără ca valoarea totală a bugetului Consiliului Județean să fie modificată.

Tarifele aeroportuare au fost majorate

Consilierii județeni au aprobat și modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean nr. 97/2012 privind tarifele practicate de R.A. Aeroportul Satu Mare.

În urma deciziei, taxele aeroportuare au fost majorate cu aproximativ 50%. Chiar și după această creștere, nivelul tarifelor a rămas unul competitiv, acestea fiind până acum printre cele mai reduse din țară, în unele cazuri situându-se în jurul valorii de un euro pe tonă.

Sprijin pentru Poliție și finanțare pentru sport

În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobată și prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a spațiilor utilizate în baza unei hotărâri adoptate în anul 2021.

Totodată, consilierii județeni au validat raportul de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă destinate proiectelor, programelor și acțiunilor sportive din anul 2026, continuând astfel sprijinul acordat dezvoltării sportului la nivel județean.

Măsuri pentru sănătate și asistență socială

Pe ordinea de zi s-au regăsit și proiecte privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Satu Mare pentru anul 2026, precum și noile regulamente de organizare și funcționare ale serviciilor sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

De asemenea, au fost aprobate modificări ale statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean și al Școlii de Arte Satu Mare, precum și reorganizarea liniilor de gardă de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, măsuri menite să răspundă mai eficient necesităților instituțiilor și serviciilor publice.

Decizii administrative pentru funcționarea instituțiilor

Ședința ordinară s-a încheiat cu discutarea punctului „Diverse”, după parcurgerea tuturor proiectelor înscrise pe ordinea de zi.

Hotărârile adoptate au vizat atât buna funcționare a instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Satu Mare, cât și adaptarea resurselor financiare și administrative la nevoile actuale ale județului.