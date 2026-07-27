Nadia Birtoc, asistenta medicală care și-a dedicat viața pacienților și familiei, a plecat dintre noi înainte de vreme, lăsând în urmă un gol pe care nimeni nu îl va putea umple. Colegii o conduc pe ultimul drum cu sufletele sfâșiate de durere.

Există oameni care își lasă amprenta nu prin vorbe mari, ci prin gesturi simple, prin bunătate, prin liniștea pe care o aduc celor din jur și prin puterea de a alina suferința atunci când nimeni altcineva nu mai găsește cuvintele potrivite. Astăzi, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a rămas mai sărac după dispariția unui astfel de om.

Colectivul Secției de Chirurgie Plastică trăiește una dintre cele mai grele zile din existența sa. Cu inimile frânte și cu un sentiment apăsător de neputință, colegii și-au luat rămas-bun de la Nadia Birtoc, asistenta medicală care și-a închinat viața profesiei și oamenilor aflați în suferință.

O veste pe care nimeni nu a fost pregătit să o primească

Dispariția sa fulgerătoare, înainte de a împlini 50 de ani, a căzut peste întreaga comunitate medicală ca un trăsnet. Este greu de înțeles și aproape imposibil de acceptat că un om atât de plin de viață, de energie și de bunătate a plecat atât de devreme.





În aceste clipe de profundă tristețe, colegii nu plâng doar o profesionistă desăvârșită, ci un prieten adevărat, un sprijin permanent și un suflet cald, care știa să ofere încredere chiar și atunci când speranța părea să se stingă.

Pentru pacienți, mai mult decât o asistentă medicală

În spital, Nadia Birtoc nu oferea doar tratamente și îngrijiri. Pentru fiecare pacient avea o vorbă bună, un zâmbet sincer și o încurajare care făcea, uneori, cât un medicament.

Profesionalismul, modestia și generozitatea au transformat-o într-un reper pentru colegi și într-un om pe care pacienții îl purtau în suflet mult după externare. Era genul de cadru medical care își exercita profesia cu vocație, convinsă că vindecarea începe și prin empatie, respect și omenie.

O mamă și o soție devotată, iubită de toți cei care au cunoscut-o

Dincolo de halatul alb, Nadia Birtoc a fost o soție iubitoare și o mamă dedicată, pentru care familia a reprezentat întotdeauna centrul universului. Dragostea pe care le-a purtat celor apropiați și grija pe care le-a oferit-o vor rămâne pentru totdeauna înscrise în inimile lor.

Plecarea ei lasă o rană adâncă nu doar în familia îndurerată, ci și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a o cunoaște. Sunt pierderi pe care timpul nu le șterge, ci doar învață oamenii să le poarte cu demnitate.

„Nu te vom uita niciodată...”

Colegii din Secția de Chirurgie Plastică spun că îi vor păstra vie amintirea prin tot ceea ce a însemnat ea: calm, blândețe, bunătate și o dăruire rar întâlnită pentru oameni.

Mesajul lor este unul sfâșietor, dar plin de recunoștință pentru omul care a luminat viețile celor din jur:

„Ne vom aminti mereu de zâmbetul ei, de calmul, bunătatea și omenia cu care își întâmpina fiecare pacient și fiecare coleg. Amintirea sa va rămâne vie în inimile noastre și va continua să ne inspire. Suntem alături de familia îndurerată în aceste clipe de nemărginită suferință și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică, iar celor rămași puterea de a merge mai departe. Drum lin spre lumină, dragă colegă! Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Uneori, cei care au grijă de suferința altora pleacă prea devreme, lăsând în urmă o tăcere apăsătoare și un gol imposibil de umplut. Astăzi, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și întreaga comunitate își iau rămas-bun de la un om care a făcut din bunătate o profesie și din profesie o misiune.

Dumnezeu să o odihnească în pace.



